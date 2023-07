https://sputnik-georgia.ru/20230718/mvf-otlozhil-vydelenie-gruzii-ocherednogo-transha-279731906.html

МВФ отложил выделение Грузии очередного транша

Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указывают, что стало причиной принятия такого решения 18.07.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Международный валютный фон отложил второй обзор в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов США), сообщает Первый канал со ссылкой на представительство МВФ в Грузии. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ) в июне 2022 года. Тогда Грузия получила и первый транш в размере 40 миллионов долларов. Между тем Национальный банк Грузии заявил, что на данном этапе само осуществление программы МВФ не приостановлено. "Программа не приостановлена, но представление обзора программы на совете МВФ отложено. Сотрудничество с МВФ продолжается. И сейчас идет работа с миссией МВФ", – говорится в заявлении Нацбанка. Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указывают, что стало причиной принятия такого решения. Когда МВФ предоставит Грузии очередной транш – итоги визита миссии Фонда в Тбилиси >>Между тем международное финансовое рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что частично это может быть связано с недавним решением парламента по совету Нацбанка. Парламент Грузии в июне преодолел вето президента и принял поправки, следствием которых стало временное большинство в Совете Нацбанка членов руководства Нацбанка по сравнению с независимыми членами совета. МВФ выступал против этого, отметив, что Грузия может потерять достигнутое доверие к Нацбанку. Спорные поправки в закон "О Нацбанке Грузии" вступили в силу >>"Утверждение советом директоров МВФ второго пересмотра программы, по-видимому, было отложено отчасти из-за разногласий по поводу изменения структуры управления Нацбанком Грузии", – говорится в сообщении агентства. Что теряет Грузия Правительство Грузии пока не будет брать очередной транш в случае одобрения второго обзора Исполнительным советом МВФ. В декабре 2022 года Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор трехлетнего соглашения Stand By для Грузии и выделил для страны 40 миллионов долларов, однако правительство воздержалось от получения денег. Правительство Грузии пока не будет брать выделенный МВФ транш >>"Власти Грузии по-прежнему придают превентивное значение программе, т. е. не планируют на данном этапе брать выделенные средства взаймы", – говорится в заявлении Нацбанка. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100 процентов квоты и 210,4 миллиона СПЗ) в июне 2022 года. Тогда Грузия получила и первый транш в размере 40 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

