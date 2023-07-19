https://sputnik-georgia.ru/20230719/komu-vygodna-smena-vlasti-v-gruzii-279760641.html

Кому выгодна смена власти в Грузии?

Кому выгодна смена власти в Грузии?

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили считает, что смена власти в Грузии может быть выгодна не только Украине, но и соседней Турции 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T20:00+0400

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2023-07-19T20:03+0400

аналитика

грузия

политика

михаил саакашвили

ника гварамия

нато

колумнисты

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В своих публикациях и на пресс-конференции в Sputnik Грузия я не раз заявлял, что Украина в дуэте с грузинской оппозицией готовит в Грузии спецоперацию по свержению власти (правительства премьер-министра Гарибашвили и правящей партии "Грузинская мечта", основанной Бидзиной Иванишвили). Уточняю: план спецоперации сочетает в себе элементы военного переворота (как военный путч 1991-1992 гг. "Тбилисская война") и "цветной революции" (в ее "бархатной", как "Революция роз" в Тбилиси 2003 г., или в жесткой форме, как "Евромайдан" в Киеве в 2013 г.). С той разницей, что иностранное военное вмешательство на этот раз не ограничится лишь помощью вооружением местным путчистам, как при свержении власти президента Гамсахурдия: в Грузии высадится смешанный украинский десант – "Грузинский легион" Мамулашвили, батальон "Азов"* и, не исключено, спецподразделения ВСУ. Ответственным за обеспечение спецоперации с украинской стороны является Давид Арахамия – новый лидер, выбранный для Грузии коллективным Западом. Ему поручено с опорой на объединенную грузинскую радиальную оппозицию интегрировать Грузию с Украиной, отдав под ее протекторат, чтобы она не досталась России. Ответственным за подготовку спецоперации с грузинской стороны является Ника Гварамия – контакт-персона, который должен объединить грузинскую радикальную оппозицию, учитывая его медийные возможности. Гварамия уже прошел кастинг в Европе, куда вылетел сразу же после помилования, а затем -– на Украину. Повторю: и украинская, и грузинская стороны надеются на поддержку коллективного Запада, в первую очередь США, которые преследуют собственную цель: сменить нынешнюю власть Грузии, которая не присоединяется к антироссийским санкциям и развивает торгово-экономические и транспортные отношения с Россией. Соединенным Штатам необходимо взять под полный контроль геополитически стратегическую территорию Южного Кавказа, по которой проходят транзитные транспортные магистрали и магистральные трубопроводы с Севера на Юг и с Востока на Запад, от Китая до Европы, от России до Индии. Цели киевской власти:– сменить нынешнюю власть Грузии, которая не открывает "второй фронт" против России, не оказывает Украине военную поддержку; – компенсировать провал контрнаступления на Украине успешной спецоперацией по свержению "пророссийской" власти Грузии; – вынудить коллективный Запад, унизивший Украину на Вильнюсском саммите НАТО, выделить Украине вдвое больше оружия, так как Украина отныне возьмет на себя миссию освобождения от России не только своих территорий, то и территорий Грузии, на которых дислоцируются российские военные базы. Целью грузинской радикальной оппозиции является приход во власть Грузии путем госпереворота, потому что законным путем, путем выборов в будущем году, осуществить эту цель без электората, даже объединившись, оппозиция не в состоянии. Так как вышеперечисленные цели Запада и его приспешников в лице киевской власти и грузинской оппозиции являются противозаконными, в качестве предлога декларируется освобождение экс-президента Саакашвили – гражданина Украины, "великого реформатора и маяка демократии", "личного узника Путина, которого убивает пророссийская власть Грузии". На самом деле Саакашвили не нужен ни украинской, ни грузинской стороне: для новых лидеров Арахамия и Гварамия, которые пиарят себя как беженцы из Абхазии, пострадавшие от России, живой Саакашвили является только компроматом, и потому, что за ним тянутся различные преступления, в том числе против человечности и собственного народа; и потому, что амбициозный Саакашвили знает все тайны далеко не безгрешных Арахамия и Гварамия, а значит – потенциально для них опасен. Без ложной скромности отмечу, что прогнозы, высказанные в Sputnik Грузия начинают материализовываться: "Зеленский при разработке плана спецоперации рассчитывал не только на помощь США. Турция, имеющая свои соображения по Аджарской и "Крымской" автономии, может активно содействовать комбинированному военному госперевороту в Грузии, якобы спровоцированному "цветной революцией". И вот 18 июля вышеупомянутый Гварамия полностью подтвердил прогноз относительно украинской спецоперации в Грузии под предлогом освобождения Саакашвили и об активном участии в ней Турции! "Ключ к спасению Михаила Саакашвили находится на Украине. Я хочу посмотреть на эту историю с другой стороны. Я хочу, чтобы наши соседи по региону – Азербайджан, Армения, Турция – сказали свое слово в вопросе спасения Саакашвили. Я уверен, что в этих странах обеспокоены положением Михаила Саакашвили и должны сказать свое слово!" – заявил Гварамия в своем выступлении на форуме поддержки Михаила Саакашвили в Киеве. Не знаю, как Армения и Азербайджан, но что Турция поможет "спасти" сына тюрколога Гиули Аласания, даже несмотря на то, что ее любил враг Эрдогана – проповедник Гюлен, сомнений нет. Как минимум, Турция будет не менее активной и заинтересованной, как при обеспечении "зерновой сделки". Нет, Саакашвили как личность никакой ценности для Эрдогана не представляет, но именно благодаря ему в бытность президентом Грузии и его матери, владелице и куратору многочисленных турецких учебных заведений в Грузии, началась экономическая, религиозная и культурная турецкая экспансия в Грузии, особенно в Аджарии. Гостиницы, рестораны, бары, казино и магазины, медресе и мечети – Батуми, который будит несущийся с мечети голос муэдзина, сегодня трудно отличить от турецкого города, ведь по публичному признанию Эрдогана, "в турецком сердце Батум неотделим от Ризе". А ведь ещё есть план турецкого Генштаба, карты в турецких учебниках истории и Карский договор… "Грузинская мечта" никогда не отдаст Аджарию Турции, так почему же не помочь вернуть к власти "Нацдвижение"?! - рассуждает Эрдоган, который, оказав помощь Саакашвили и Зеленскому, получит в награду не только Аджарскую, но и Крымскую автономию! Ведь 300 тысяч крымских татар по-прежнему требуют образовать "Крымскотатарскую автономию", с чем согласен Киев и не согласна Москва. С этой просьбой они даже обращались к президенту США Обаме, а сегодня их заступником является президент Турции Эрдоган. После того, как на днях Турция сделала свой выбор в пользу НАТО и США, крымские татары, всегда ориентировавшиеся на Эрдогана, будут следовать в фарватере политики Анкары. Эрдоган окрылён первой победой, когда благодаря Турции Карабахский конфликт был завершён, а сегодня Турция практически вытеснила Россию из процесса. Ведь Никол Пашинян, как говорят - по совету из Анкары, "опоздал" обратиться за помощью к России, хотя мог спасти 5 тысяч жизней – не только армян, но и азербайджанцев. А затем Пашинян неожиданно признал территориальную целостность Азербайджана, сделав присутствие российских миротворцев нелепым, потому что такие реалии Заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года никак не учитывались. В Грузии и России поворот на 180 градусов внешней политики Турции вызвал шок, хотя напомню, что в публикациях на Sputnik Грузия ещё до президентских выборов, ваш покорный слуга писал, что "Турция является членом НАТО и всегда выполнит то, что прикажет НАТО". Так и случилось на Вильнюсском саммите НАТО, когда Турция поддержала вступление Украины в НАТО, дала согласие на вступление в Альянс Швеции и сделала резко антироссийское заявление, одобрив "расширение НАТО как гарант мира и стабильности во всём мире". Вот почему я выразил респект премьеру Гарибашвили, который воздержался от игры на одной с ненадёжной Турцией "Кавказской платформе" - инициатива, точнее - провокация Эрдогана 3+3, которая, как сегодня выясняется, имела далеко идущие цели! Да и вообще, можно ли Грузии надеяться на Эрдогана, который (цитаты из публикации) "в благодарность" Путину, который недавно предложил Эрдогану превратить Турцию в энергетический хаб, снабжающий Европу углеводородами, нарушил данное Москве обещание и передал Зеленскому пленных командиров "Азова", которые - уже на фронте, опять убивают русских? Можно верить Эрдогану, которого Путин спас от верной смерти, сообщив, что по его душу летят на вертолёте мятежники, а Эрдоган дал приказ сбить российский фронтовой бомбардировщик, что и было осуществлено в районе турецко-российской границы, где погиб русский пилот? Можно верить Эрдогану, который прилетел в Москву извиниться перед Путиным и назвал его братом, а с начала спецоперации на Украине поставляет киевским неонацистам "Байрактары", про которых украинцы даже сложили песни?! Более того – Турция даже строит на Украине завод по производству этих беспилотников! А ещё очень неубедительно звучит турецкая версия убийства российского посла Карлова... А теперь пусть кто-то назовёт мне хоть одну причину, по которой Зеленский, который воюет с ядерной супердержавой и которого вооружает весь Запад; или Эрдоган, который бросил в тюрьму сотни тысяч своих сограждан, объявив соучастниками Фетхуллаха Гюлена; который, когда ему заблагорассудится, бомбит Сирию, несмотря на присутствие там российской армии – официальной защитницы Дамаска; который за месяц завершает Карабахский конфликт, который длился 30 лет, несмотря на то, что Армения – стратегический союзник России по ОДКБ, испугаются сменить власть в Грузии в американском стиле?! То есть силовым способом, да еще исполнив "благородную миссию освобождения узника совести - политзаключенного Саакашвили, которого "убивает пророссийская власть".* Запрещенная организация Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230718/tsep-provokatsiy-v-gruzii--kakoy-stsenariy-zhdet-stranu-279683768.html

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https://sputnik-georgia.ru/20190625/Turetskaya-ugroza-kto-na-samom-dele-skupaet-Gruziyu-245721753.html

https://sputnik-georgia.ru/20230712/ukraina-kak-biznes-dlya-ssha-279480974.html

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аналитика, грузия, политика, михаил саакашвили, ника гварамия, нато, колумнисты