https://sputnik-georgia.ru/20230719/mid-polshi-prokommentiroval-skandal-s-biomaterialom-saakashvili-279755741.html

МИД Польши прокомментировал скандал с биоматериалом Саакашвили

МИД Польши прокомментировал скандал с биоматериалом Саакашвили

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Решение опубликовать запись обыска польского врача и ряд эмоциональных заявлений представителей госорганов Грузии в связи с... 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T17:28+0400

2023-07-19T17:28+0400

2023-07-19T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Решение опубликовать запись обыска польского врача и ряд эмоциональных заявлений представителей госорганов Грузии в связи с инцидентом с биоматериалами осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили противоречат принципам хорошего сотрудничества, учитывая, что это был непредумышленный инцидент, говорится в заявлении МИД Польши.Специальная пенитенциарная служба 14 июля сообщила, что 12 июля во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал экс-президента. И. о. обязанности посла Польши в Грузии Мариуш Петр Жак был вызван в МИД Грузии 17 июля в связи с инцидентом. Он покинул ведомство без комментариев.При этом отмечено, что польские врачи приехали в Грузии для того, чтобы помочь Саакашвили.Как отмечают в МИД Польши, инцидент и его выявление не повлияют на оценку польских врачей состояния Саакашвили. Польская сторона надеется на продолжение сотрудничества с грузинскими партнерами и выражает готовность к дальнейшим действиям, направленным на помощь грузинским партнерам и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, отмечается в заявлении. Кроме того, польская сторона ценит решение правительства Грузии и выражает свое удовлетворение тем, что польским врачам была предоставлена возможность посетить и осмотреть бывшего президента, а также подчеркивает полную вовлеченность грузинских врачей в процесс его лечения. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 14 июля обратился с просьбой к МИД Грузии выслушать позицию посольства Польши в связи с инцидентом с польским врачом. По его словам, посольство Польши было подключено к процессу и дало рекомендации группе польских врачей. Как отметил глава Минюста, сам польский врач подтвердил факт помещения образца, взятого у осужденного, в носок.Специальная пенитенциарная служба обнародовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно несколько человек, один из которых снимает обувь и достает оттуда небольшой сверток бумаги.Скандал с биоматериалом Саакашвили: позиция МИД Грузии и ответ и. о. посла Польши>>В понедельник министр иностранных дел Грузии 17 июля провел встречу с и. о. посла Польши Мариуш Петр Жаком. В МИД Грузии заявили, что поведение одного из врачей, входящих в состав польской делегации, прибывшей в Тбилиси для осмотра осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вызывает непонимание и беспокойство, а также лишает доверия весь процесс.В ответ польский дипломат заявил, что ему неизвестно, чем вызвано подобное поведение врача.Саакашвили в ГрузииС момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Министр юстиции Грузии ответил тем, кто пытается замять инцидент с польским врачом>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Польские врачи дискредитировали свою работу – премьер Грузии о скандале вокруг Саакашвили >>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, польша, тбилиси, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба