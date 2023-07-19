https://sputnik-georgia.ru/20230719/raskol-ili-bolshoe-obedinenie---chto-zhdet-krupneyshuyu-oppozitsionnuyu-partiyu-gruzii-279733578.html

Раскол или большое объединение – что ждет крупнейшую оппозиционную партию Грузии

Раскол или большое объединение – что ждет крупнейшую оппозиционную партию Грузии

В правящей партии уверены, что их главные конкуренты на выборах находятся на грани раскола и Мелия сыграет в нем значительную роль 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T00:26+0400

2023-07-19T00:26+0400

2023-07-19T01:26+0400

грузия

новости

политика

ника мелия

леван хабеишвили

ираклий кадагишвили

единое национальное движение

новый политический центр – гирчи

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" проводит реорганизацию в своих рядах и ведет переговоры с партиями для создания коалиции перед выборами, однако многие видят в этом и признаки начинающегося раскола партии. О возможности коалиции перед парламентскими выборами осенью 2024 года в "Нацдвижении" заговорили еще месяц назад. Тогда лидер партии Леван Хабеишвили предложил мелким оппозиционным партиям объединиться для победы на выборах. Между тем в самой партии продолжается противостояние сторонников Хабеишвили с флангом, поддерживающим бывшего лидера партии Нику Мелия. В правящей партии "Грузинская мечта" уверены, что их главные конкуренты на выборах находятся на грани раскола и Мелия сыграет в нем значительную роль. По его мнению, по итогу "Единое национальное движение" к выборам соберет под свое крыло всех радикалов. "Перед выборами в "Нацдвижении" соберутся все самые радикально настроенные и беспринципные люди, так как их предвыборный старт говорит об этом. Они стали говорить о снижении пенсионного возраста, чем перепрыгнули даже вершину популизма. Поэтому нормальный политик под таким лозунгом не подпишется", – сказал Кадагишвили. Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе>>Между тем в самом "Нацдвижении" уже заговорили о начале консультаций с другими оппозиционными партиями. Первым таким политическим субъектов стала партия бывшего члена "Нацдвижения" Георгия Вашадзе – "Стратегия Агмашенебели". По его словам, "Нацдижение" готово сотрудничать и с другими партиями. "Речь идет не об объединении электората, а о едином плане", – подчеркнул Бежашвили. Между тем в других оппозиционных партиях на такое будущее объединение смотрят скептически. "Стратегия Агмашенебели" получит два гарантированных места, и, думаю, большего ей и не нужно. С другой стороны, "Национальное движение" не потеряет тех немногих процентов, которые может собрать "Стратегия Агмашенебели", – сказал лидер партии "Новый политический центр – Гирчи" Александр Раквиашвили. "Когда политики не знают, чего хотят, и хотят только власти, я думаю, что такой союз не будет иметь смысла", – добавил он. "Нацдвижение" играет в политические игры – депутат "Грузинской мечты" >>Согласно последним опросам общественного мнения, реальный шанс получить места в парламенте есть на данный момент только у партии "Грузинская мечта" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". В пределах допустимой погрешности, которая дает призрачный шанс на попадание в парламент, находятся, по опросам, партии "Лело" и "Для Грузии". Между тем в партии "Лело" уже категорически заявили, что с "Нацдвижением" во главе с Леваном Хабеишвили сотрудничать они не будут. Предвыборная кампания в Грузии официально стартует летом 2024 года. У партий еще остается почти год, чтобы создать союзы и выработать стратегию. Гварамия на воле, Саакашвили в политике – изменит ли это политический антураж Грузии? >>А пока оппозиция только думает об объединении, правящая партия уже активно проводит встречи в регионах в рамках подготовки предвыборной кампании. Как заявил генсек партии Каха Каладзе, у "Грузинской мечты" на сегодня есть все шансы выигрывать все выборы вплоть до 2028 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, ираклий кадагишвили, единое национальное движение, новый политический центр – гирчи