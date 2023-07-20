https://sputnik-georgia.ru/20230720/adzhariyu-uzhe-posetilo-bolee-12-milliona-turistov--glava-pravitelstva-279947158.html

Аджарию уже посетило более 1,2 миллиона туристов – глава правительства

Аджарию уже посетило более 1,2 миллиона туристов – глава правительства

Летний туристический сезон официально открылся в Аджарии 4 июня и в этом году в регионе ожидают более четырех миллионов посетителей 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T16:04+0400

2023-07-20T16:04+0400

2023-07-20T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Летний туристический сезон в Черноморском регионе Аджария продолжается успешно – число визитов международных путешественников уже превысило 1,2 миллиона, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительства. Летний туристический сезон официально открылся в Аджарии 4 июня и в этом году в регионе ожидают более четырех миллионов посетителей. Как подчеркнул Рижвадзе, увеличились туристические потоки из всех целевых стран. По его информации, визиты международных путешественников из Германии выросли на 12,3%, Израиля – на 25%, Латвии – 241,4%, Литвы – 136%, Казахстана – 98,7%, Великобритании – 41,2%, Саудовской Аравии – 31% и Турции – 51,1%. "На фоне текущего успешного туристического сезона экономика региона растет. Также поступления текущего месяца увеличились на 30% по сравнению с аналогичными данными прошлого месяца, что, в свою очередь, в очередной раз позволит реализовать больше проектов и еще больше позаботиться о населении региона", – сказал он. По информации главы правительства Аджарии, в регионе полностью восстановлена ​​динамика туризма. Потоки визитеров и статистика, растущая как по сравнению с 2022 годом, так и 2019 годом. Отдых в Аджарии, Батуми 2023 – цены на черноморском побережье Грузии в июле >>По информации пресс-службы правительства, популяризация Аджарии в целевых странах продолжается. Кампании онлайн-маркетинга были активно запущены и продолжаются в 10 странах. Кроме того, обновление и добавление рейсов в Батумском международном аэропорту продолжается. 31 июля возобновятся два еженедельных рейса из Литвы. Проверять качество воды в Аджарии будут каждые десять дней >>Также увеличилось количество внутренних рейсов, что облегчит доступ в Батуми как для внутренних, так и для иностранных посетителей и, что наиболее важно, позволит частному сектору адаптировать свои услуги и туристические продукты к рейсам. Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капнистави и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагеря и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, аджария, торнике рижвадзе