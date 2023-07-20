https://sputnik-georgia.ru/20230720/apteki-gruzii-sozdali-iskusstvennyy-defitsit-preparata-dlya-lecheniya-epilepsii--minzdrav-279955184.html

Аптеки Грузии создали искусственный дефицит препарата для лечения эпилепсии – Минздрав

Аптеки Грузии создали искусственный дефицит препарата для лечения эпилепсии – Минздрав

Предоставленная фармкомпаниями информация об остатках на складах не совпала с реальным количеством препарата, заявили в Минздраве 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T18:06+0400

2023-07-20T18:06+0400

2023-07-20T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Факты создания искусственного дефицита препарата для лечения эпилепсии в Грузии были выявлены после введения референтных цен на медикаменты в сети некоторых крупных аптек, сообщает пресс-служба Минздрава. Речь идет о лекарстве "Депакин Хроно", которое применяется для лечения различных видов эпилепсии у детей и взрослых. Нарушение выявило Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава. По данным ведомства, предоставленная фармкомпаниями информация об остатках на складах не совпала с реальным количеством препарата, в связи с чем в соответствии с законом были составлены и направлены в суд протоколы правонарушений. Указанное нарушение наказывается предупреждением и штрафом в размере 5 тысяч лари (1 900 долларов США). Кроме того, по предварительной оценке, могут иметь место недобросовестные договоренности или факт неправомерного использования доминирующего положения, в результате чего сектор наносит ущерб гражданам. Правительство Грузии закупит медикаменты нового поколения прямо от производителей >>"Для Минздрава неприемлемо создание фармацевтическими компаниями искусственного дефицита жизненно необходимых лекарств для граждан", отмечено в заявлении. Минздрав с учетом интересов граждан будет жестко реагировать на выявленные нарушения. Цены на лекарства Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Дело о повышении цен на онкопрепараты – Агентство конкуренции Грузии изучает 9 компаний >>Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи наименований лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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