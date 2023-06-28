https://sputnik-georgia.ru/20230628/pravitelstvo-gruzii-zakupit-medikamenty-novogo-pokoleniya-pryamo-ot-proizvoditeley-279023203.html

Правительство Грузии закупит медикаменты нового поколения прямо от производителей

Правительство Грузии закупит медикаменты нового поколения прямо от производителей

Государство сможет покупать инновационные фармацевтические продукты на специальных условиях путем прямых переговоров 28.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-28T10:02+0400

2023-06-28T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн— Sputnik. Правительство Грузии закупит медикаменты нового поколения прямо от производителей. Правительство подготовило соответствующие изменения, которые должны войти в законы "О лекарстве и фармацевтической деятельности" и "О госзакупках". Согласно изменениям, государство сможет покупать инновационные фармацевтические продукты на специальных условиях путем прямых переговоров с производителями или с обладателями торговой лицензии. С помощью специальных условий государство закупит эти медикаменты по пониженной цене. Количество медикаментов с референтными ценами вырастет в Грузии >>На заседании правительства было отмечено, что внесение изменений в законопроект положительно отразится на пациентах и у них будет больше доступа к инновационным лекарствам. В правительстве Грузии отметили, что благодаря закупке лекарств по специальной цене удастся финансировать больше пациентов. Правительство Грузии использует для ведения переговоров с производителями и поставщиками лекарств мировую практику МЕА (Соглашение о контролируемом рыночном запуске). Это договоренность между производителем и плательщиком/поставщиком медицинских услуг, обеспечивающая доступ к медицинской технологии на специальных условиях (страховка, возмещение стоимости). Данная практика используется во многих странах мира, в том числе почти во всех странах-членов ЕС. Дело о повышении цен на онкопрепараты – Агентство конкуренции Грузии изучает 9 компаний >>В апреле глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили заявил, что ведомство ведет переговоры о закупке медикаментов для лечения онкологических заболеваний непосредственно с производителями. До этого, Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цены на медикаменты для лечения онкологических заболеваний, которые финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения. В Ассоциации фармацевтических компаний связали это с увеличением закупочной цены в Турции. Факты искусственного повышения цен на лекарства были зафиксированы в Грузии в феврале, тогда речь шла о лекарствах для лечения хронических заболеваний. Тогда в Минздраве назвали этот факт "заговором холдингов" и обещали, что реагирование государства будет строгим. Цены на лекарства Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Как будет работать новая гослаборатория качества лекарств Грузии? >>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи наименований лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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