https://sputnik-georgia.ru/20230720/delo-o-prisvoenii-deneg-na-remont-glavnoy-bolnitsy-gruzii--zaderzhaniya-prodolzhayutsya-279971580.html

Дело о присвоении денег на ремонт главной больницы Грузии – задержания продолжаются

Дело о присвоении денег на ремонт главной больницы Грузии – задержания продолжаются

Обвинения предъявлены начальнику инфраструктурного департамента клиники, инженеру-строителю, инспектору строительных работ и директору компании 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T21:34+0400

2023-07-20T21:34+0400

2023-07-20T21:34+0400

грузия

новости

происшествия

республиканская больница

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. В рамках расследования дела о присвоении части средств, выделенных на ремонт Центральной университетской клиники (Республиканской больницы) обвинение предъявлено еще трем сотрудникам клиники и директору частной компании "Ньюмшен", говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. В начале июля Генпрокуратура на основании отчета департамента внутреннего аудита Минздрава Грузии задержала бывшего финансового директора и сотрудника инфраструктурного департамента, а также индивидуального предпринимателя. Теперь по делу обвинения предъявлены начальнику инфраструктурного департамента клиники, инженеру-строителю, инспектору строительных работ и директору компании. Дело о присвоении денег на ремонт главной больницы Грузии – задержано три человека >>Начальнику инфраструктурного департамента клиники, инженеру-строителю, инспектору строительных работ инфраструктурного департамента предъявлены обвинения в служебном подлоге и теперь им грозит от 2 до 4 лет тюрьмы. Директору компании "Ньюмшен" предъявили обвинения в попытке мошенничества группой лиц в особо крупном размере и его попытке, а также в изготовлении поддельных документов с целью использования. В случае подтверждения вины ему грозит от 3 до 9 лет лишения свободы. Детали дела Как установило следствие, для проведения ремонтных и строительных работ клиники бывший финансовый директор выбрал близкого родственника, сотрудника инфраструктурного департамента клиники, как индивидуального предпринимателя и дал своему сотруднику задание оформить документы о соглашении задним числом. Таким образом, в 2020-2021 годах между клиникой и индивидуальным предпринимателем оказались оформлены соглашения о проведении ремонтных и строительных работ на четырех этажах клиники на сумму около 3,1 миллиона лари. После, по данным следствия, обвиняемые создали фальшивые акты о сдаче и выполнении работ, согласно которым предприниматель якобы выполнил работы на сумму 3,05 миллиона лари и ему уже перечислили 2,6 миллиона. Какой станет Республиканская больница в Тбилиси – Минздрав представил проект>>Следственная экспертиза подтвердила выполнение работ на сумму 2,5 миллиона лари, и, таким образом, разница между стоимостью работ и указанной в документах суммой составила около 580,1 тысячи лари, откуда обвиняемые уже успели присвоить 143,9 тысячи лари и собирались присвоить и остальную сумму. Кроме того, следствие выявило еще один факт присвоения денег во время ремонта клиники. В частности, неточности были выявлены в соглашении между клиникой и компанией "Ньюмшен" от 2021 года. В частности, согласно соглашению, компания должна была выполнить восстановление отдельных компонентов клиники за 452,8 тысячи лари, однако во время выполнения работ сотрудник инфраструктурного департамента и директора клиники изготовили фальшивые акты приема и выполнения работ. "Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке" – Габуния о Республиканской больнице>>Согласно поддельным документам, компания выполнила работы на указанную в контракте сумму и получила 362,3 тысячи лари за это. Экспертиза же установила, что стоимость работ составила лишь 284,2 тысячи лари. Из разницы сотрудник инфраструктурного департамента и директора компании уже успели, по версии расследования, присвоить около 78 тысяч лари и собирались присвоить и остальное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, республиканская больница, генеральная прокуратура грузии