https://sputnik-georgia.ru/20230720/dokumenty-iz-ssha-podtverdili-chto-kampaniya-vokrug-sakashvili-byla-splanirovana--papuashvili-279954827.html

Документы из США подтвердили, что кампания вокруг Саакашвили была спланирована– Папуашвили

Документы из США подтвердили, что кампания вокруг Саакашвили была спланирована– Папуашвили

Департамент юстиции США второй день публикует данные о работе лоббистских компаний, нанятых семьей Михаила Саакашвили 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T17:45+0400

2023-07-20T17:45+0400

2023-07-20T17:53+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

шалва папуашвили

ираклий гарибашвили

европарламент

совет европы

тбилиси

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/14/279954468_0:0:1433:807_1920x0_80_0_0_f0c5805b2443e83633d2ae378afdc153.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Обнародованные департаментом юстиции США документы подтвердили, что кампания вокруг состояния здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили была оркестрованной и профинансированной, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Департамент юстиции США обнародовал очередные данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний. На этот раз речь идет о заказных статьях, которые были опубликованы в западных СМИ. Ранее были обнародованы данные о работе лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей к Саакашвили, который обернулся скандалом, и другое. По его словам, мы увидели самое "уродливое лицо" того, что можно назвать политикой, когда можно подкупить СМИ, политиков, вынудить сказать то, что тебе нужно, распространять дезинформацию. По его словам, общественность увидела заказные статьи, резолюции, о которых говорилось, что это была инициатива некоторых европарламентариев, настроенных с особой симпатией к Саакашвили. Европарламент в середине февраля 2023 года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал резолюцию позорной. Результат показал неэффективность трат Саакашвили на лоббистов – депутат партии "Гирчи">>Глава грузинского законодательного органа отметил, что данную информацию общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее.Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектах выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Департамент юстиции США подтвердил организованное нападение на Грузию – глава МИД>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Глава Евросовета приветствует отказ Грузии от принятия закона об "иноагентах">>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, михаил саакашвили, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, европарламент, совет европы, тбилиси, сша, украина