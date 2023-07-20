https://sputnik-georgia.ru/20230720/mezhdunarodnaya-set-narkotorgovli-v-gruzii---podrobnosti-skhemy-raboty-i-otmyvaniya-279973828.html

Международная сеть наркоторговли в Грузии – подробности схемы работы и отмывания

Международная сеть наркоторговли в Грузии – подробности схемы работы и отмывания

Всего обвинение в торговле наркотиками и отмывании денег предъявлены трем руководителям группы, двум членам группировки и 16 закладчикам 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T23:31+0400

2023-07-20T23:31+0400

2023-07-20T23:52+0400

грузия

новости

происшествия

генеральная прокуратура грузии

наркопреступления в грузии

наркоторговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7747acc8f4af1f62e8b5971ff9edded.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Обвиняемым фигурантам международной сети наркоторговцев в Грузии удалось за 2021-2023 получить и легализовать разными путями 15,2 миллиона лари, 2,6 миллиона долларов и 10,2 тысячи евро, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Всего обвинение в торговле наркотиками и отмывании денег предъявлены трем руководителям группы, двум членам группировки и 16 закладчикам. МВД Грузии сообщило, что три руководителя обвиняются заочно, а два члена группировки – адвокаты. Генпрокуратура Грузии выявила все банковские счета обвиняемых, куда поступали средства от реализации и после шло придание средствам законного характера. Следствие установило, что в 2021-2023 годах на счета обвиняемых в грузинских банках в основном от зачислений через аппараты быстрого перечисления от реализации наркотиков поступило 15 233 071 лари, 2 577 004 доллара и 10 210 евро. Схема отмывания Как установило расследование, часть средств (1 251 125 лари и 329 750 долларов) была перечислена на счета непосредственных закладчиков – 13 граждан Грузии и трех граждан Турции в банках и онлайн-тотализаторах. Большая часть денег периодически с целью отмывания конвертировалась в иностранную валюту, на некоторое время перечислялась на другие счета членов группировки и только потом на счета членов, связанных с группировкой, в том числе ее руководителей в турецких банках. За границу было перечислено 2 039 542 доллара и 531 986 фунтов.В Грузии раскрыли международную сеть наркоторговли – обвиняются 22 человека >>Еще часть денег конвертировалась в иностранную валюту и обналичивалась в банкоматах и банках как в Грузии, так и за ее пределами. Всего в период с 2021 по 2023 год было обналичено 740 502 лари, 560 173 доллара и 162 124 евро. Часть денег, задержанные адвокаты отправляли после обналичивания денег быстрыми платежами за границу. Кроме того, члены группировки периодически приобретали недвижимость и автомобили на Кипре и перечислили юридическим лицам, продающим недвижимость и автомобили на Кипре, 5 126 491 турецкая лира, 67 257 фунтов стерлингов и 14 289 долларов. Также группа организаторов основала в Грузии несколько юридических лиц, и часть денег была размещена на счету одного из таких ООО как взнос основателя, и перечислялась на счет строительной компании по графику, которая строила квартиры в Батуми. Всего для приобретения трех квартир в Батуми было перечислено 110 314 лари. Также в Грузии обвиняемые приобрели два автомобиля. Итоги спецоперации против наркоторговцев в Грузии – МВД рассказало о результатах >>Прокуратура Грузии будет требовать заключения для всех обвиняемых по делу. Обвиняемым, в случае подтверждения вины, грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических средств группой лиц в особо крупном размере и незаконную легализацию доходов группой лиц, для получения выгоды в особо крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, наркопреступления в грузии, наркоторговля