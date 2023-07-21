https://sputnik-georgia.ru/20230721/delo-o-mezhdunarodnoy-seti-prodazhi-narkotikov-v-gruzii---organizatory-ostayutsya-v-zaklyuchenii-280021503.html

Дело о международной сети продажи наркотиков в Грузии – организаторы остаются в заключении

Дело о международной сети продажи наркотиков в Грузии – организаторы остаются в заключении

В международную преступную группировку входили 22 человека 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T17:14+0400

2023-07-21T17:14+0400

2023-07-21T17:50+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

батуми

кипр

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264211041_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_58ca49186d45076c6d7b655a1be40de0.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения шести обвиняемым в организации и руководстве международной сетью продажи наркотиков в Грузии, сообщает Первый канал. Согласно данным расследования, международная преступная группировка, в которую входили граждане Турции, Болгарии и Грузии, незаконно ввозила в Грузию наркотики, а после фасовала их и реализовывала при помощи "закладок". Трем находящимся в розыске обвиняемым в руководстве сетью заключение было избрано заочно, а вот задержанные в Грузии обвиняемые в руководстве непосредственно самими т. н. "закладчиками", в том числе два грузинских адвоката и гражданин Турции, останутся в заключении до приговора. На суде словом воспользовался лишь гражданин Турции, который заявил, что никакого отношения к наркотикам не имеет, а обвиняемые грузинские адвокаты воспользовались правом на молчание. Схема работы сети Как было установлено в ходе расследования, из-за границы всей сетью руководили три человека, с ними имели непосредственный контакт руководители в Грузии, два гражданина Грузии и гражданин Турции. Они же работали с т. н. "закладчиками". Всего следствие выявило 16 закладчиков и шестерых руководителей. В Грузии раскрыли международную сеть наркоторговли – обвиняются 22 человека>>Следствие установило, что в 2021-2023 гг. на счета обвиняемых в грузинских банках в основном через аппараты быстрого перечисления за реализацию наркотиков поступило 15 233 071 лари, 2 577 004 доллара и 10 210 евро. Как установило расследование, часть средств (1 251 125 лари и 329 750 долларов) была перечислена на счета непосредственных закладчиков – 13 граждан Грузии и троих граждан Турции в банках и онлайн-тотализаторах. Большая часть денег периодически с целью отмывания конвертировалась в иностранную валюту, на некоторое время перечислялась на другие счета членов группировки и только потом на счета членов, связанных с группировкой, в том числе ее руководителей, в турецких банках. За границу было перечислено 2 039 542 доллара и 531 986 фунтов. Еще часть денег конвертировалась в иностранную валюту и была обналичена в банкоматах и банках как в Грузии, так и за ее пределами. Всего в период с 2021 по 2023 год было обналичено 740 502 лари, 560 173 доллара и 162 124 евро. Часть денег задержанные адвокаты отправляли после обналичивания денег быстрыми платежами за границу. Итоги спецоперации против наркоторговцев в Грузии – МВД рассказало о результатах >>Кроме того, члены группировки периодически приобретали недвижимость и автомобили на Кипре и перечисляли юридическим лицам, продающим недвижимость и автомобили на Кипре, и по указанной схеме и назначению в общей сложности перечислили 5 126 491 турецкую лиру, 67 257 фунтов стерлингов и 14 289 долларов. Также группа организаторов основала в Грузии несколько юридических лиц, и часть денег была размещена на счету одного из таких ООО как взнос основателя и по графику перечислялась на счет строительной компании, которая строила квартиры в Батуми (АР Аджария). Всего для приобретения трех квартир в Батуми было перечислено 110 314 лари. Также в Грузии обвиняемые приобрели два автомобиля. Прокуратура Грузии будет требовать заключения для всех обвиняемых по делу. Обвиняемым в случае подтверждения вины грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за незаконное приобретение, хранение и реализацию наркотических средств группой лиц в особо крупном размере и незаконную легализацию доходов группой лиц, для получения выгоды в особо крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

кипр

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, батуми, кипр, турция