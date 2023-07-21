https://sputnik-georgia.ru/20230721/problema-s-defitsitom-detskogo-lekarstva-ot-epilepsii-reshena--glava-minzdrava-280094740.html

Проблема с дефицитом детского лекарства от эпилепсии решена – глава Минздрава

Проблема с дефицитом детского лекарства от эпилепсии решена – глава Минздрава

Компании ждали повышения референтных цен на препарат, поэтому не выпускали его в продажу, заявил министр 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T22:02+0400

2023-07-21T22:02+0400

2023-07-21T22:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. На данный момент проблема с искусственным дефицитом препарата для лечения эпилепсии у детей решена, изучение действий компаний продолжается, сказала министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Накануне Минздрав Грузии заявил о фактах создания искусственного дефицита препарата для лечения эпилепсии "Депакин Хроно" в сети некоторых крупных аптек. По утверждению Минздрава, препарат был на складах, но аптеки его не получали. По его словам, если бы фармацевтические компании раздавали со склада лекарства еще несколько недель назад, то дефицита не было бы. "Они могли распределить остатки, которые были на складе, на дни, недели вперед, в сеть. Я не вижу никакой проблемы в этом отношении", – сказал Азарашвили. По его словам, тут важна социальная ответственность аптек. После проверки выяснилось, что предоставленная фармкомпаниями информация об остатках на складах не совпала с реальным количеством препарата, в связи с чем в соответствии с законом были составлены и направлены в суд протоколы правонарушений. Указанное нарушение наказывается предупреждением и штрафом в размере 5 тысяч лари (1 900 долларов США). Кроме того, по предварительной оценке, могут иметь место недобросовестные договоренности или факт неправомерного использования доминирующего положения, в результате чего сектор наносит ущерб гражданам. Аптеки Грузии создали искусственный дефицит препарата для лечения эпилепсии – Минздрав >>По словам Азарашвили, компании ждали повышения референтных цен на препарат, поэтому не выпускали его в продажу. Цены на лекарства Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Правительство Грузии закупит медикаменты нового поколения прямо от производителей >>Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи наименований лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, аптека, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии