https://sputnik-georgia.ru/20230722/v-gruzii-pered-vyborami-mozhet-poyavitsya-esche-odna-koalitsiya-kto-otkazalsya-ot-natsdvizheniya-280138726.html

В Грузии перед выборами может появиться еще одна коалиция: кто отказался от "Нацдвижения"?

В Грузии перед выборами может появиться еще одна коалиция: кто отказался от "Нацдвижения"?

Сейчас эти три оппозиционные партии готовят свое объединение и ведут активные консультации 22.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-22T22:30+0400

2023-07-22T22:30+0400

2023-07-22T22:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы", "Лело" и "Дроа" ведут консультации о создании альтернативы коалиции самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" перед парламентскими выборами 2024 года. О возможности объединения перед выборами в созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии заговорили еще месяц назад. Тогда нынешний лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили предложил мелким оппозиционным партиям объединиться для победы на выборах. Уже 20 июля партия создала коалицию со "Стратегией Агмашенебели". Однако бывшие соратники "Нацдвижения" во втором туре выборов 2021 года – партии "Лело", "Гирчи-больше свободы" и "Дроа"– в новую коалицию бывших партнеров не поспешили. Вынужденная мера – депутат "Грузинской мечты" о коалиции оппозиции >>>Причиной их лидеры называют обновление самой крупной оппозиционной партии, в которой умеренного и готового к компромиссам Нику Мелия на посту председателя сменил радикально настроенный Леван Хабеишвили, которого поддержали чиновники времен правления Саакашвили. Теперь эти три оппозиционные партии готовят свое объединение и ведут активные консультации. В "Гирчи" консультации подтвердили. "Мы мотивированы независимо преодолеть барьер в 5%, но не исключаем, что рискнем и вместе с другими партиями объединимся в единую платформу", – сказал один из лидеров партии Цотне Коберидзе. В партии "Лело" пока не комментируют возможное объединение с конкретными партиями, однако ранее ее лидер Давид Усупашвили не раз заявлял, что у "Лело" есть претензия стать ведущей партией в новой альтернативной коалиции. Шансы коалиции Согласно опросам общественного мнения, и партия "Лело", и партия "Гирчи – больше свободы" имеют теоретический шанс попасть в парламент будущего созыва и входят вместе с партией экс-премьер-министра Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" в пятерку самых рейтинговых партий Грузии. При этом в рейтинге они значительно уступают двум главным силам страны – правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Единому национальному движению". Если "Лело", основанная банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, занимает третью строчку среди самых богатых партий страны и таким образом обеспечивает себе широкую рекламу, то партии "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" активно сотрудничают с НПО и молодежными организациями, известными всеми последними крупными акциями в Тбилиси. Объединение двух неудачников – Каладзе о коалиции "Нацдвижения" и "Стратегии Агмашенебели" >>>В правящей партии "Грузинская мечта" все три партии называют "сателлитами" "Единого национального движения" и "радикальной оппозицией". Предстоящие выборы Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах. Оппозиционный депутат пожелал успехов экс-членам "Грузинской мечты" в преддверии выборов >>>В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы. В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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