https://sputnik-georgia.ru/20230724/margvelashvili-sdelal-pervyy-kommentariy-o-dannykh-iz-ssha-po-saakashvili-280239547.html

Маргвелашвили сделал первый комментарий о данных из США по Саакашвили

Маргвелашвили сделал первый комментарий о данных из США по Саакашвили

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили упоминается в документах, связанных с сотрудничеством семьи Михаила Саакашвили с американскими лоббистскими... 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T19:05+0400

2023-07-24T19:05+0400

2023-07-24T19:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал грязной ложью и пропагандой данные, обнародованные департаментом юстиции США, в которых он упоминается в материалах, связанных с сотрудничеством семьи осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с американскими лоббистскими компаниями.На прошлой неделе департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International. Согласно документу, за статью про то, что Маргвелашвили возглавил коалицию для "усилий по спасению жизни" Саакашвили, пиар-компания Cision PR Newswire, нанятая GP International, в феврале 2023 года получила более 11,5 тысячи долларов. В декабре 2023 года Маргвелашвили на своей странице в соцсети опубликовал заявление, которое подписали свыше 130 бывших политических и административных должностных лиц. В заявлении отмечено, что граждане Грузии не должны допустить, чтобы экс-президент Михаил Саакашвили "умер от пыток" и что он немедленно должен быть отправлен на лечение за границу. "Маргвелашвили должно быть неловко" – депутат о данных из США по Саакашвили>>В ответ министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал ложью и беспочвенным манипуляционным обвинением публичные заявление Маргвелашвили в связи с тем, что в Грузии осужденный умирает от пыток. Между тем Европарламент в середине февраля 2023 года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал резолюцию позорной. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Маргвелашвили стал частью радикальной оппозиции – глава Минюста Грузии>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Саакашвили и его семья тратят награбленные деньги на дезинформацию – депутат>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, сша, михаил саакашвили, георгий маргвелашвили, рати брегадзе, европарламент, тбилисский городской суд, тбилиси, украина