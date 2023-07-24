https://sputnik-georgia.ru/20230724/saakashvili---gruzinskiy-yanukovich-vladyka-yakov-280196524.html

Саакашвили – грузинский Янукович: владыка Яков

Саакашвили – грузинский Янукович: владыка Яков

По словам владыки Якова, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили строит из себя Индиру Ганди или Нельсона Манделу 24.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-24T07:42+0400

2023-07-24T07:42+0400

2023-07-24T07:58+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Украина требует от Грузии отпустить грузинского Януковича в лице экс-президента Михаила Саакашвили, сказал архиепископ Бодбский владыка Яков о политике Евросоюза во время воскресной проповеди. Верховная рада Украины 14 июля приняла проект обращения к президенту Грузии и парламентам стран ЕС, в котором говорится о необходимости помилования Саакашвили из гуманитарных соображений. По словам священнослужителя, никто не просит председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия вмешиваться в дела Грузии. "Я говорю об Арахамия. Кто спрашивает Украину , что они так вмешиваются в наши дела? Саакашвили есть Грузия?" – сказал владыка Яков. По словам владыки Якова, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили строит из себя Индиру Ганди или Нельсона Манделу. Иерарх Грузинской православной церкви раскритиковал политику ЕС в отношении страны >>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Борьба за кандидатский статус для Грузии: шантаж или политические торги? >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Скандал с биоматериалом Саакашвили не сожжет мостов Грузии с Польшей – вице-спикер >>Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия>> В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, украина, грузинская православная церковь