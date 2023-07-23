https://sputnik-georgia.ru/20230723/skandal-s-biomaterialom-saakashvili-ne-sozhzhet-mostov-gruzii-s-polshey--vitse-spiker-280165927.html

Скандал с биоматериалом Саакашвили не сожжет мостов Грузии с Польшей – вице-спикер

Скандал с биоматериалом Саакашвили не сожжет мостов Грузии с Польшей – вице-спикер

Стратегические партнеры Грузии делают много заявлений, которые не вписываются в европейские принципы, заявил депутат 23.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-23T11:16+0400

2023-07-23T11:16+0400

2023-07-23T11:16+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Инцидент с польским врачом, который тайно пытался вынести из клиники "Вивамеди" биоматериалы экс-президента Саакашвили, не сможет сжечь мосты между Грузией и Польшей, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 июля сообщила, что 12 июля во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Саакашвили. В бумагу, спрятанную в обуви, были завернуты ноготь и волос, сказала позже гендиректор клиники Нино Надирадзе. При этом он подчеркнул, что заявление МИД Польши, которое было опубликовано спустя несколько дней после инцидента и опубликования Минюстом Грузии обличающих польского врача кадров, не соответствует ситуации. "Это не то заявление, которое следует делать в такое время", – сказал Талаквадзе. Вице-спикер парламента Грузии уверен, что ни инцидент, ни заявление не повлияют на поддержку Польшей присвоения Грузии статуса страны-кандидата ЕС. По его словам, как в прошлом, так и сейчас стратегические партнеры Грузии делают много заявлений, которые не вписываются в европейские принципы. "Например, европарламентарии пользуются своим европейским статусом и говорят с нами от имени Европы о вещах, которые абсолютно не вписываются в европейские принципы. Европейские принципы – это защита прав человека, демократия, прозрачность, справедливость и т. д", – сказал Талаквадзе. МИД Польши прокомментировал скандал с биоматериалом Саакашвили >>Они не сожгут мосты между Грузией и Евросоюзом, подчеркнул вице-спикер. По словам Талаквадзе, изначально приезд польских врачей, вся кампания касалась здоровья Саакашвили, и весь этот процесс изначально был построен на лжи. Поэтому, по его словам, возникают разумные сомнения в том, что семья Саакашвили и его окружение нуждаются в этих визитах и международном участии только для того, чтобы поддерживать тему активной в политическом измерении. Дипломатическое разбирательство Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 14 июля обратился с просьбой к МИД Грузии выслушать позицию посольства Польши в связи с инцидентом с польским врачом. По его словам, посольство Польши было подключено к процессу и дало рекомендации группе польских врачей. Как отметил глава Минюста, сам польский врач подтвердил факт помещения образца, взятого у осужденного, в носок. Специальная пенитенциарная служба обнародовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно несколько человек, один из которых снимает обувь и достает оттуда небольшой сверток бумаги. Польские врачи дискредитировали свою работу – премьер Грузии о скандале вокруг Саакашвили >>>В понедельник, 17 июля, министр иностранных дел Грузии провел встречу с и. о. посла Польши Мариуш Петр Жаком. В МИД Грузии заявили, что поведение одного из врачей, входящих в состав польской делегации, прибывшей в Тбилиси для осмотра осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вызывает непонимание и беспокойство, а также лишает доверия весь процесс. В ответ польский дипломат заявил, что ему неизвестно, чем вызвано подобное поведение врача. МИД Польши в среду, 19 июля, опубликовал заявление, в котором говорится, что решение об обнародовании записи обыска польского врача, а также ряд эмоциональных заявлений представителей госорганов Грузии в связи с инцидентом с биоматериалами Саакашвили, противоречат принципам хорошего сотрудничества, учитывая, что это был непредумышленный инцидент. Страсти вокруг Саакашвили С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Министр юстиции Грузии ответил тем, кто пытается замять инцидент с польским врачом>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Скандал с биоматериалами Саакашвили – Польшу призвали усилить контроль за образцами >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Кампания вокруг Саакашвили была направлена на очернение Грузии – Каладзе >>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, польша, европа, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба