https://sputnik-georgia.ru/20230516/tri-silovika-ulicheny-v-nasilii--spetssluzhba-gruzii-vedet-rassledovanie-277740375.html

Три силовика уличены в насилии – спецслужба Грузии ведет расследование

Три силовика уличены в насилии – спецслужба Грузии ведет расследование

Специальная следственная служба в каждом случае начала расследование сразу после обращения пострадавших граждан 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T23:37+0400

2023-05-16T23:37+0400

2023-05-16T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Два сотрудника МВД и один сотрудник Минобороны Грузии были уличены в совершении насильственных преступлений в апреле-мае 2023 года, сообщает Специальная следственная служба. По информации ведомства, сотрудник департамента охранной полиции МВД Грузии 16 марта 2023 года в ходе конфликта несколько раз ударил гражданина по лицу и повалил на землю, в результате чего потерпевший получил незначительный вред здоровью. Прокуратура Грузии предъявила гражданину обвинение в "умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью". Преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет. Ранение при задержании в Тбилиси – спецслужба Грузии раскрыла подробности >>Следующий обвиняемый – сотрудник Службы управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, который в декабре и мае 2021 года и в апреле 2022 года напал на свою бывшую жену, угрожал женщине убить ее. Прокуратура Грузии предъявила сотруднику правоохранительных органов обвинение в домашнем насилии и угрозах. Обвинение обратилось в суд с ходатайством о применении в качестве меры пресечения для обвиняемого тюремное заключение По решению суда обвиняемый был освобожден под залог в размере четырех тысяч лари (около 1,6 тысячи долларов) и освобожден от занимаемой должности. За время работы Специальная следственная служба возбудила 378 уголовных дел >> Третий обвиняемый – сотрудник Департамента военной полиции Министерства обороны Грузии. В мае, октябре и ноябре 2022 года, а также в марте 2023 года в Тбилиси он совершил физическое насилие над женщиной, состоявшей с ним в отношениях. Обвиняемый угрожал женщине убить ее. Прокуратура Грузии предъявила ему обвинение в насилии и угрозах, и обратилась в суд с ходатайством о применении в качестве меры пресечения лишение свободы. По решению суда за обвиняемого был внесен залог в размере 7 тысяч лари (около 2,8 тысячи долларов). Перестрелка в Тбилиси – задержан обвиняемый в убийстве сотрудник МВД >>Специальная следственная служба в каждом случае начала расследование сразу после обращения пострадавших граждан. В ходе расследования были получены компроматы на сотрудников правоохранительных органов, причастных к насильственным преступлениям, что послужило основанием для возбуждения против них уголовного дела. За год специальная следственная служба начала уголовное преследование за жестокое обращение и насильственные преступления в отношении 36 сотрудников правоохранительных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, специальная следственная служба, мвд грузии