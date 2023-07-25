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Связь Маргвелашвили с "Нацдвижением" подтвердилась – спикер парламента Грузии

Связь Маргвелашвили с "Нацдвижением" подтвердилась – спикер парламента Грузии

Георгий Маргвелашвили в декабре опубликовал заявление в поддержку осужденного экс-президента Грузии, которое подписали свыше 130 бывших политических и... 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T12:40+0400

2023-07-25T12:40+0400

2023-07-25T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Данные, обнародованные департаментом юстиции США, показали, что экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили планирует стать прямым союзником крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", основанной его предшественником - Михаилом Саакашвили, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. На прошлой неделе департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International. Согласно документу, за статью про то, что Маргвелашвили возглавил коалицию для "усилий по спасению жизни" Саакашвили, пиар-компания Cision PR Newswire, нанятая GP International, в феврале 2023 года получила более 11,5 тысячи долларов. По словам Папуашвили, Маргвелашвили с большой вероятностью не является автором петиции в поддержку Саакашвили, которую в декабре 2023 года он опубликовал на своей странице в соцсети и которую подписали свыше 130 бывших политических и административных должностных лиц. Маргвелашвили стал частью радикальной оппозиции – глава Минюста Грузии>>В заявлении отмечено, что граждане Грузии не должны допустить, чтобы экс-президент Михаил Саакашвили "умер от пыток", и что он немедленно должен быть отправлен на лечение за границу. Папуашвили считает, что можно спросить у самого Маргвелашвили, общался ли он с лоббистами, и сам ли он писал петицию. Как отметил глава грузинского законодательного органа, все общество увидело пользу действующего в США Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Часть лидеров "Грузинской мечты" признала, что они не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее.Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектах выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии.Между тем, Маргвелашвили назвал грязной ложью и пропагандой данные, обнародованные департаментом юстиции США, в которых он упоминается в материалах, связанных с сотрудничеством семьи осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с американскими лоббистскими компаниями.Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. "Маргвелашвили должно быть неловко" – депутат о данных из США по Саакашвили>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Маргвелашвили сделал первый комментарий о данных из США по Саакашвили>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, георгий маргвелашвили, михаил саакашвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, сша