https://sputnik-georgia.ru/20230726/bolshinstvo-bankov-v-gruzii-ne-prinimayut-perevody-po-yunistrim-280368556.html
Большинство банков в Грузии не принимают переводы по "Юнистрим"
Большинство банков в Грузии не принимают переводы по "Юнистрим"
Больше всего денег в Грузию перечисляют именно из России и объемы переводов растут 26.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-26T20:11+0400
2023-07-26T20:11+0400
2023-07-26T20:14+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Большинство банков в Грузии, в том числе крупнейшие, приостановили работу с российской платежной системой "Юнистрим" и обналичивать переводы, сообщили Sputnik Грузия в финансовых учреждениях. Этому предшествовали санкции, введенные 20 июля управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США, против российского банка "Юнистрим". Стало ли этой причиной перебоев в работе "Юнистрим" в Грузии пока не подтверждено, хотя часть СМИ связала проблему переводов через эту систему именно с санкциями.На второй же день после введения санкций перестали принимать и обналичивать переводы по "Юнистрим" два из трех системных банков Грузии – "ТБС Банк" (TBC Bank) и "Либерти банк" (Liberty Bank). Системно значимыми являются банки, от которых зависит устойчивость всей банковской системы страны.К примеру, на "горячей линии" TBC Bank дали такой ответ: "На данном этапе невозможно обналичить перечисления по "Юнистрим", но вопрос рассматривается".Третий системный банк страны – "Банк Грузии" (Bank of Georgia) – продолжает работать с "Юнистрим" по сей день. Денежные переводы в Грузию будут расти несмотря на санкции против "Юнистрим" – аналитики>>Практически во всех остальных банках Грузии, которые обзвонил корреспондент Sputnik Грузия, система "Юнистрим" не работает. В остальных банках, в том числе в "Базис Банк" (BasisBank), "Терабанк" (Terabank), "Кредо Банк" (Credo Bank), "Паша Банк" (PASHA Bank) и других ограничились короткими ответами, что работа с "Юнистрим" временно приостановлена или ограничена. Между тем, продолжают работать другие системы переводов, к примеру, "Золотая корона". Больше всего денег в Грузию перечисляют именно из России. За первые шесть месяцев 2023 года объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем составил 2 367,1 миллиона долларов, из них 1 122,1 миллиона долларов – из России (+49,7%), согласно данным Нацбанка Грузии. Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Европейская политическая элита показала свое уродливое лицо – спикер парламента Грузии>>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, tbc bank, карту банк, liberty bank, "банк грузии", россия
грузия, новости, экономика, tbc bank, карту банк, liberty bank, "банк грузии", россия
Большинство банков в Грузии не принимают переводы по "Юнистрим"
20:11 26.07.2023 (обновлено: 20:14 26.07.2023)
Больше всего денег в Грузию перечисляют именно из России и объемы переводов растут
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Большинство банков в Грузии, в том числе крупнейшие, приостановили работу с российской платежной системой "Юнистрим" и обналичивать переводы, сообщили Sputnik Грузия в финансовых учреждениях.
Этому предшествовали санкции, введенные 20 июля управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США, против российского банка "Юнистрим". Стало ли этой причиной перебоев в работе "Юнистрим" в Грузии пока не подтверждено, хотя часть СМИ связала проблему переводов через эту систему именно с санкциями.
На второй же день после введения санкций перестали принимать и обналичивать переводы по "Юнистрим" два из трех системных банков Грузии – "ТБС Банк" (TBC Bank) и "Либерти банк" (Liberty Bank). Системно значимыми являются банки, от которых зависит устойчивость всей банковской системы страны.
К примеру, на "горячей линии" TBC Bank дали такой ответ: "На данном этапе невозможно обналичить перечисления по "Юнистрим", но вопрос рассматривается".
Третий системный банк страны – "Банк Грузии" (Bank of Georgia) – продолжает работать с "Юнистрим" по сей день.
Практически во всех остальных банках Грузии, которые обзвонил корреспондент Sputnik Грузия
, система "Юнистрим" не работает.
"Юнистрим" на данном этапе не работает. Причина – технические неполадки. В последнее время платежная система работает с перебоями. Но информации о том, что мы прекратили с ними отношения, нет", – сказали в "Карту банк" Cartu Bank.
В остальных банках, в том числе в "Базис Банк" (BasisBank), "Терабанк" (Terabank), "Кредо Банк" (Credo Bank), "Паша Банк" (PASHA Bank) и других ограничились короткими ответами, что работа с "Юнистрим" временно приостановлена или ограничена.
Между тем, продолжают работать другие системы переводов, к примеру, "Золотая корона".
Больше всего денег в Грузию перечисляют именно из России. За первые шесть месяцев 2023 года объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем составил 2 367,1 миллиона долларов, из них 1 122,1 миллиона долларов – из России (+49,7%), согласно данным Нацбанка Грузии.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.