https://sputnik-georgia.ru/20230726/bolshinstvo-bankov-v-gruzii-ne-prinimayut-perevody-po-yunistrim-280368556.html

Большинство банков в Грузии не принимают переводы по "Юнистрим"

Большинство банков в Грузии не принимают переводы по "Юнистрим"

Больше всего денег в Грузию перечисляют именно из России и объемы переводов растут 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Большинство банков в Грузии, в том числе крупнейшие, приостановили работу с российской платежной системой "Юнистрим" и обналичивать переводы, сообщили Sputnik Грузия в финансовых учреждениях. Этому предшествовали санкции, введенные 20 июля управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США, против российского банка "Юнистрим". Стало ли этой причиной перебоев в работе "Юнистрим" в Грузии пока не подтверждено, хотя часть СМИ связала проблему переводов через эту систему именно с санкциями.На второй же день после введения санкций перестали принимать и обналичивать переводы по "Юнистрим" два из трех системных банков Грузии – "ТБС Банк" (TBC Bank) и "Либерти банк" (Liberty Bank). Системно значимыми являются банки, от которых зависит устойчивость всей банковской системы страны.К примеру, на "горячей линии" TBC Bank дали такой ответ: "На данном этапе невозможно обналичить перечисления по "Юнистрим", но вопрос рассматривается".Третий системный банк страны – "Банк Грузии" (Bank of Georgia) – продолжает работать с "Юнистрим" по сей день. Денежные переводы в Грузию будут расти несмотря на санкции против "Юнистрим" – аналитики>>Практически во всех остальных банках Грузии, которые обзвонил корреспондент Sputnik Грузия, система "Юнистрим" не работает. В остальных банках, в том числе в "Базис Банк" (BasisBank), "Терабанк" (Terabank), "Кредо Банк" (Credo Bank), "Паша Банк" (PASHA Bank) и других ограничились короткими ответами, что работа с "Юнистрим" временно приостановлена или ограничена. Между тем, продолжают работать другие системы переводов, к примеру, "Золотая корона". Больше всего денег в Грузию перечисляют именно из России. За первые шесть месяцев 2023 года объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем составил 2 367,1 миллиона долларов, из них 1 122,1 миллиона долларов – из России (+49,7%), согласно данным Нацбанка Грузии. Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Европейская политическая элита показала свое уродливое лицо – спикер парламента Грузии>>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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