https://sputnik-georgia.ru/20230720/evropeyskaya-politicheskaya-elita-pokazala-svoe-urodlivoe-litso--spiker-parlamenta-gruzii-279972301.html

Европейская политическая элита показала свое уродливое лицо – спикер парламента Грузии

Европейская политическая элита показала свое уродливое лицо – спикер парламента Грузии

Кампания лоббистов Саакашвили строилась на дезинформации и все заявления по поводу его состояния – часть этой дезинформации, заявил спикер 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T22:28+0400

2023-07-20T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. В деле экс-президента Грузии Михаила Саакашвили европейская политическая элита показала свое уродливое лицо, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. На днях департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лоббистских компаний – Akerman и GP International, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. В декларациях этих компаний приведены в том числе заказные статьи, которые публиковались в западных СМИ. По его словам, уродливое лицо европейской и в целом западной политической элиты не имеет ничего общего с Европой и европейскими ценностями. При этом он сравнил вопрос Саакашвили с так называемым "Катаргейтом".В начале декабря полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Кайли была исключена из своей политической партии на родине, а также лишилась должности в Европарламенте.Документы из США подтвердили, что кампания вокруг Саакашвили была спланирована– Папуашвили>>"Мы видели недавно скандал "катаргейта", там были те же методы. Главным обвинением является оказание влияния на Европарламент, происходило продвижение резолюций и проектов и лоббирование принятия проекта резолюции, что было бы на пользу тому или иному и так далее. Такие же методы мы увидели снова. Фактически у нас новый скандал в виде "Мишагейта", – сказал Папуашвили. По его словам, кампания лоббистов Саакашвили строилась на дезинформации и все заявления по поводу его состояния – часть этой дезинформации. "Вся кампания строилась на дезинформации, это была гибридная атака на Грузию, грузинское государство, и есть список, кто во всем этом замешан. Эти статьи, заявления, резолюции на самом деле были не честной позицией депутатов Европарламента, экспертов, бывших дипломатов и действующих политиков, а надиктованной позицией", – сказал Папуашвили. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Департамент юстиции США подтвердил организованное нападение на Грузию – глава МИД>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Глава Евросовета приветствует отказ Грузии от принятия закона об "иноагентах">>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, сша, европарламент, михаил саакашвили, шалва папуашвили