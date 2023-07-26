https://sputnik-georgia.ru/20230726/eto-bezotvetstvennost---oppozitsioner-o-koalitsii-strategii-agmashenebeli-s-end-280329945.html

"Это безответственность" – оппозиционер о коалиции "Стратегии Агмашенебели" с ЕНД

"Это безответственность" – оппозиционер о коалиции "Стратегии Агмашенебели" с ЕНД

Оппозиционный политик раскритиковал объединение двух партий к выборам 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T11:03+0400

2023-07-26T11:03+0400

2023-07-26T11:08+0400

политика

грузия

тбилиси

новости

гига бокерия

леван хабеишвили

георгий вашадзе

единое национальное движение

европейская грузия

парламентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260115837_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_3f5e6dd60025e16cdb5ef8f250c40aa8.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Объединение партии "Стратегия Агмашенебели" с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" (ЕНД), которая вскоре распадется на части, является безответственностью, заявил лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия. Две оппозиционные партии объявили о создании коалиции к предстоящим парламентским выборам 2024 года 20 июля. О возможности объединения перед выборами в созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии заговорили еще месяц назад. Тогда лидер нынешний лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили предложил мелким оппозиционным партиям объединиться для победы на выборах. По мнению Бокерия, поспешно созданные объединения, которые затем распадаются из-за какого-либо вопроса, негативно влияют на настрой людей. "Я имею в виду, что все должны усилиться. Когда речь о каком-либо альянсе, к каждой детали должны подойти с ответственностью. Нельзя объявить, а послезавтра передумать", – отметил Бокерия. Ранее генеральный секретарь "Нацдвижения" Петре Цискаришвили не исключил, что в качестве кандидата в премьеры на предстоящих выборах, которые пройдут в 2024 году, будет рассмотрена кандидатура лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе. "Господин Вашадзе хотел быть кандидатом в премьер-министры, хотел быть в большой партии. Он хотел этого и в 2020 году, но ему отказали, и из-за этого он ушел. Сейчас у него есть шанс вернуться обратно… Следует задать вопрос: о каких ценностях они не могли договориться раньше и о чем договорились сейчас? Любой союз должен основываться на близости взглядов и ценностей", – отметил Бокерия. Вынужденная мера – депутат "Грузинской мечты" о коалиции оппозиции >>>На вопрос, с какой политической партией он может создать коалицию, Бокерия ответил, что исключает сотрудничество с правящей партией и со всеми, кто с ней связан. Он также исключил слияние с "Нацдвижением". Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Объединение двух неудачников – Каладзе о коалиции "Нацдвижения" и "Стратегии Агмашенебели" >>>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Что касается "Стратегии Агмашенебели", то по тем же опросам ее рейтинг колеблется между 1-2%. Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Что происходит в ЕНД "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря – сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. В "Грузинской мечте" утверждают, что Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Оппозиционный депутат пожелал успехов экс-членам "Грузинской мечты" в преддверии выборов >>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, тбилиси, новости, гига бокерия, леван хабеишвили, георгий вашадзе, единое национальное движение, европейская грузия, парламентские выборы, выборы, парламентские выборы в грузии 2024