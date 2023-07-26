https://sputnik-georgia.ru/20230726/na-modernizatsiyu-stantsiy-metro-v-tbilisi-potratyat-do-20-millionov-dollarov-280351857.html

На модернизацию станций метро в Тбилиси потратят до 20 миллионов долларов

На модернизацию станций метро в Тбилиси потратят до 20 миллионов долларов

В результате проекта в столице Грузии появятся исправные, модернизированные и комфортные станции метро 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T15:18+0400

2023-07-26T15:18+0400

2023-07-26T15:18+0400

метро

каха каладзе

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метрополитен

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Проект модернизации 12-ти станций метро Тбилиси, в том числе исследование его технико-экономической целесообразности и строительные работы, обойдется в сумму до 20 миллионов долларов, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Проект является частью более широкой программы, направленной на содействие городским властям в реформировании системы управления общественным транспортом путем финансирования обновления систем автобусов и метро, а также реструктуризации сети. Его намерены реализовать в 2023-2029 годах.По его словам, проект реализуется с финансовой поддержки "Инвестиционной программы для жилых городов" Азиатского банка развития (АБР). Когда в Тбилиси отремонтируют 12 станций метро? Ответ мэра >>>"В конкурсе, объявленном по стандартам АБР, у нас есть победитель – австрийская компания, с которой контракт будет подписан в эти дни", – отметил мэр. Австрийская компания приступит к оказанию консультационных услуг, предусмотренных договором, на который определен срок в 10 месяцев. Компания изучит пропускную способность 12 станций метрополитена, а также доступность для людей с ОВЗ для ее улучшения. Каладзе отметил, что для реализации проекта модернизации метро получена финансовая поддержка и от Европейского банка реконструкции и развития. В частности, в результате реализации проекта в столице появятся исправные, модернизированные и комфортные станции метро. Могут ли трамваи вернуться на улицы Тбилиси – мнение эксперта >>>На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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метро, каха каладзе, азиатский банк развития (абр), европейский банк реконструкции и развития, новости, экономика, тбилиси, грузия, тбилисский метрополитен, метрополитен