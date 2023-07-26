https://sputnik-georgia.ru/20230726/pretenzii-ne-k-nam---vitse-spiker-parlamenta-gruzii-otvetil-posolstvu-ssha-i-margvelashvili-280377490.html

Претензии не к властям Грузии – депутат ответил посольству США и Маргвелашвили

Претензии не к властям Грузии – депутат ответил посольству США и Маргвелашвили

На сайте Департамента юстиции США о сотрудничестве семьи Михаила Саакашвили с американскими лоббистскими компаниями фигурируют фамилии сотрудника посольства... 26.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-26T23:55+0400

2023-07-26T23:55+0400

2023-07-27T00:09+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Посольство США в Грузии и экс-президент страны Георгий Маргвелашвили, если у них есть какие-то претензии, должны предъявить их Департаменту юстиции США, а не грузинским властям, заявил вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Согласно документам, опубликованным на сайте Департамента юстиции США, сотрудник американского посольства в Грузии Эван Эллиот и экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили связаны с лоббистскими компаниями, нанятыми семьей осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Посольство США назвало эти данные дезинформацией, а Маргвелашвили – ложью и пропагандой.На прошлой неделе департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International. Шантаж и дискредитация – власти Грузии ждут разъяснений посла США по вопросу Саакашвили>>Согласно документу, были приняты усилия по организации встречи с нынешним президентом Грузии Саломе Зурабишвили во время ее визита в Нью-Йорк, чтобы добиться помилования Саакашвили. В качестве контактного лица в документах указан сотрудник посольства США в Грузии Эван Эллиот. Ранее посол Грузии в США Келли Дегнан заявила, что не знакома с документом, опубликованным департаментом юстиции США. Между тем Эван Эллиот в документах департамента юстиции также фигурирует в связи с обсуждением вопроса приезда польских врачей для осмотра Саакашвили, который в итоге обернулся скандалом.Маргвелашвили сделал первый комментарий о данных из США по Саакашвили>>По другому документу, за статью про то, что Маргвелашвили возглавил коалицию для "усилий по спасению жизни" Саакашвили, пиар-компания Cision PR Newswire, нанятая GP International, в феврале 2023 года получила более 11,5 тысячи долларов. Согласно документам Департамента юстиции США, деятельность лоббистских компаний включает агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента. В декларациях этих компаний приведены, в том числе, заказные статьи, которые публиковались в западных СМИ.Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. В "Грузинской мечте" назвали заявление посла США в Грузии неубедительным>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Саакашвили и его семья тратят награбленные деньги на дезинформацию – депутат>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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