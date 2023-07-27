https://sputnik-georgia.ru/20230727/futbolistov-aktobe-v-gruziyu-privez-samolet-kazakhstanskoy-aviakompanii-vmesto-rossiyskoy-280398219.html

Футболистов "Актобе" в Грузию привез самолет казахстанской авиакомпании вместо российской

Футболистов "Актобе" в Грузию привез самолет казахстанской авиакомпании вместо российской

Казахстанская делегация изначально планировала прибыть в Грузию на борту российской авиакомпании UVT AERO, которая находится под санкциями 27.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Делегация казахстанского футбольного клуба "Актобе" прилетела на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с грузинским "Торпедо" в Кутаиси на самолете казахстанской авиакомпании SCAT Airlines, сообщили Sputnik Грузия в Кутаисском международном аэропорту. Первоначально казахстанские футболисты планировали вылететь в среду чартерным рейсом в Грузию, но не смогли из-за отказа грузинских авиационных властей на посадку в Кутаиси подсанкционного судна российской авиакомпании UVT AERO. Как ранее заявили в Агентстве гражданской авиации, отказ российскому перевозчику на полет был дан в связи с тем, что UVT AERO находится под санкциями и в черном списке ЕС. Кроме того, на воздушное судно, на котором планировался прилет, наложено ограничение производителя. Проблема в санкциях – в Грузии объяснили отказ принять самолет с футболистами "Актобе">>Между тем в футбольном клубе ранее заявили, что пролет воздушного судна с делегацией ФК "Актобе" был согласован со всеми уполномоченными структурами по всему маршруту, а документы с указанием типа и бортового номера воздушного судна, номера рейса, принадлежности судна авиакомпании своевременно были направлены грузинской стороне. Однако, как заявили в клубе, утром 26 июля представители авиационных властей Грузии прислали уведомление об отказе на посадку указанного воздушного судна в аэропорту Кутаиси без объяснения причин.Матч между "Актобе" и "Торпедо" состоится в Кутаиси в четверг.Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Грузия при восстановлении полетов с Россией выбрала правильную политику – Гарибашвили>>В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Авиасообщение Грузии с Россией В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Власти Грузии утверждают, что это было одностороннее решение России. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подчеркнул, что власти Грузии не прилагали никаких усилий для восстановления авиасообщения. Авиакомпания "Азимут" готова увеличить количество рейсов в Грузию>>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" также заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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