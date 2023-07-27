https://sputnik-georgia.ru/20230727/kolybel-vinodeliya--nemetskoe-izdanie-falstaff-posvyatilo-statyu-vinam-iz-gruzii-280401417.html

"Колыбель виноделия" – немецкое издание Falstaff посвятило статью винам из Грузии

"Колыбель виноделия" – немецкое издание Falstaff посвятило статью винам из Грузии

Германия добавлена ​​в список стратегических рынков для грузинского вина с 2020 года 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T13:10+0400

2023-07-27T13:10+0400

2023-07-27T13:10+0400

грузия

новости

туризм

германия

национальное агентство вина

юнеско

грузинское вино

вино и виноделие грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24643/16/246431691_0:257:2722:1788_1920x0_80_0_0_f0c84c5e24133975540eae49aed7bc66.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Статью под названием "Колыбель виноградарства-виноделия: лучшие вина из Грузии" опубликовали в престижном немецком издании Falstaff, сообщили в пресс-службе Национального агентства вина. Автор статьи рассказал как о 8-тысячелетней истории культуры грузинского виноделия, так и о стабильном росте продаж грузинского вина на рынке Германии, о винах, выдержанных традиционным для Грузии методом в глиняных кувшинах, квеври, и о современной индустрии вина высокого качества. Кроме того, в статье представлена ​​информация о грузинских винах-победителях конкурса, проведенного в июне 2023 года в рамках сотрудничества с Falstaff. Как рост пошлины на ввоз вин в РФ отразится на Грузии? Мнение эксперта>>Целью конкурса было отобрать лучшие вина из Грузии и продвигать их на немецком рынке. Из 150 образцов вин разных компаний, изготовленных как в квеври, так и классическим методом, были отобраны 70 лучших вин. Статья при поддержке Агентства и немецкой маркетинговой компании ff.k Public Relations появилась как в онлайн, так и в печатных изданиях Falstaff.Falstaff является одним из ведущих специализированных изданий в Германии для коммерческого винного сектора, предлагая своей целевой аудитории новости рынка и современные требования. Грузинские вина проверили на качество – новые данные>>В целях продвижения грузинского вина и повышения его экспортного потенциала сотрудничество Национального агентства вина с немецкой компанией ff.k Public Relations началось в 2021 году и активно продолжается в текущем году. Германия, крупнейшая страна-импортер вина в Европе, добавлена ​​в список стратегических рынков для грузинского вина с 2020 года. За первое полугодие 2023 года из Грузии в Германию было экспортировано до 522 тысяч литров вина, на 22% больше, чем в январе-июне 2022 года. Традиция виноделия в ГрузииТрадиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, оно занимает особое место не только в экономике, но и в грузинской культуре. В народном творчестве, в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить воспевание или изображение виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируется тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список памятников мирового культурного наследия. А 2017 году Центре винной цивилизации во французском городе Бордо Грузия официально была признана родиной вина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, германия, национальное агентство вина, юнеско, грузинское вино, вино и виноделие грузии