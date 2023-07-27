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Линия победы не проходит через "Нацдвижение" – оппозиционер
Линия победы не проходит через "Нацдвижение" – оппозиционер
Избиратели хотят видеть новое поколение в грузинской политике, уверен представитель "Лело для Грузии" 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T15:35+0400
2023-07-27T15:35+0400
2023-07-27T15:35+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
леван хабеишвили
мамука хазарадзе
георгий гахария
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Настроение населения Грузии показывает, что линия победы на предстоящих парламентских выборах не проходит через крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", заявил депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Саба Буадзе. Оппозиционные партии "Лело", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" ведут консультации о создании альтернативы коалиции "Нацдвижения" перед парламентскими выборами 2024 года. Нынешний лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили еще месяц назад предложил мелким оппозиционным партиям объединиться для победы на выборах. А уже 20 июля партия создала коалицию со "Стратегией Агмашенебели". По словам оппозиционера, они не имеют ничего общего с "Нацдвижением", и, соответственно, не может быть и речи о создании единства перед выборами. "Сейчас мы максимально сосредоточены на том, чтобы максимально активизировать избирателей "Лело". Потому что мы видим, что за этими очень старомодными политическими полюсами стоят люди, которые хотят инноваций, веры в будущее и, в том числе, нового поколения в политике", – отметил Буадзе. Объединение двух неудачников – Каладзе о коалиции "Нацдвижения" и "Стратегии Агмашенебели" >>>При этом оппозиционер отметил, что консультации с прозападными партиями продолжатся. "Когда придет время, безусловно, будет разговор о конфигурациях, которые мы предложим обществу. Но сначала давайте начнем говорить о том, что мы можем сделать против безысходности, царящей в этой стране", – добавил оппозиционер. Шансы коалиции Согласно опросам общественного мнения, и партия "Лело", и партия "Гирчи – больше свободы" имеют теоретический шанс попасть в парламент будущего созыва и входят вместе с партией экс-премьер-министра Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" в пятерку самых рейтинговых партий Грузии. При этом в рейтинге они значительно уступают двум главным силам страны – правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Единому национальному движению". Вынужденная мера – депутат "Грузинской мечты" о коалиции оппозиции >>>Если "Лело", основанная банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, занимает третью строчку среди самых богатых партий страны и таким образом обеспечивает себе широкую рекламу, то партии "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" активно сотрудничают с НПО и молодежными организациями, известными всеми последними крупными акциями в Тбилиси. В правящей партии "Грузинская мечта" все три партии называют "сателлитами" "Единого национального движения" и "радикальной оппозицией". Выборы 2024Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах. В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы. В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, мамука хазарадзе, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы, выборы, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, мамука хазарадзе, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы, выборы, парламентские выборы в грузии 2024
Линия победы не проходит через "Нацдвижение" – оппозиционер
Избиратели хотят видеть новое поколение в грузинской политике, уверен представитель "Лело для Грузии"
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Настроение населения Грузии показывает, что линия победы на предстоящих парламентских выборах не проходит через крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", заявил депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Саба Буадзе.
Оппозиционные партии "Лело", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" ведут консультации о создании альтернативы коалиции "Нацдвижения" перед парламентскими выборами 2024 года. Нынешний лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили еще месяц назад предложил мелким оппозиционным партиям объединиться для победы на выборах. А уже 20 июля партия создала коалицию со "Стратегией Агмашенебели".
"Линия победы не проходит через "Национальное движение". Это очень хорошо подтверждают итоги прошедших выборов", – заявил Буадзе в передаче "Тема дня" на Первом канале.
По словам оппозиционера, они не имеют ничего общего с "Нацдвижением", и, соответственно, не может быть и речи о создании единства перед выборами.
"Сейчас мы максимально сосредоточены на том, чтобы максимально активизировать избирателей "Лело". Потому что мы видим, что за этими очень старомодными политическими полюсами стоят люди, которые хотят инноваций, веры в будущее и, в том числе, нового поколения в политике", – отметил Буадзе.
При этом оппозиционер отметил, что консультации с прозападными партиями продолжатся.
"Когда придет время, безусловно, будет разговор о конфигурациях, которые мы предложим обществу. Но сначала давайте начнем говорить о том, что мы можем сделать против безысходности, царящей в этой стране", – добавил оппозиционер.
Шансы коалиции
Согласно опросам общественного мнения, и партия "Лело", и партия "Гирчи – больше свободы" имеют теоретический шанс попасть в парламент будущего созыва и входят вместе с партией экс-премьер-министра Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" в пятерку самых рейтинговых партий Грузии.
При этом в рейтинге они значительно уступают двум главным силам страны – правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Единому национальному движению".
Если "Лело", основанная банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, занимает третью строчку среди самых богатых партий страны и таким образом обеспечивает себе широкую рекламу, то партии "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" активно сотрудничают с НПО и молодежными организациями, известными всеми последними крупными акциями в Тбилиси.
В правящей партии "Грузинская мечта" все три партии называют "сателлитами" "Единого национального движения" и "радикальной оппозицией".
Выборы 2024
Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года.
Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах.
В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы.
В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.