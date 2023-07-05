https://sputnik-georgia.ru/20230705/chestno-ob-otnosheniyakh-dvukh-stran-v-leningradskoy-oblasti-otkrylsya-gruzino-rossiyskiy-forum-279269330.html

Честно об отношениях двух стран: в Ленобласти проходит Грузино-российский диалог 2023

Честно об отношениях двух стран: в Ленобласти проходит Грузино-российский диалог 2023

Цель форума – развитие российско-грузинского молодежного сотрудничества и укрепление дружественных связей 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T13:40+0400

2023-07-05T13:40+0400

2023-07-05T15:23+0400

грузино-российские отношения

дмитрий лорткипанидзе

тамар кикнадзе

новости

грузия

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фонд горчакова

мгимо

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Двусторонняя конференция "Грузино-российский диалог 2023", посвященная взаимодействию между Россией и Грузией, открылась на площадке рекреационной базы в Лосево (Ленинградская область), сообщают организаторы. Цель форума – углубление экспертного диалога, развитие российско-грузинского молодежного сотрудничества, укрепление дружественных и профессиональных связей народов Грузии и России.Открывая форум, заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Дарья Лобанова пожелала экспертам и участникам продуктивной работы, а также поблагодарила грузинскую сторону за понимание и поддержку, во многом благодаря чему удалось преодолеть бюрократические препятствия и восстановить прямое авиасообщение между странами и снятие визового режима для граждан Грузии."Грузинское направление мы начали развивать с момента основания Фонда: это была естественная тяга друг к другу. Мы понимали, что в условиях отсутствия дипотношений нам необходимо внести свою лепту в то, чтобы граждане обеих стран беспрепятственно общались друг с другом. В этом году мы отмечаем 10-летие Грузино-российского общественного Центра им. Е. М. Примакова и 240-летие со дня подписания Георгиевского трактата – это крупные связующие даты. Рада видеть коллег из России и Грузии!" – сказала Лобанова.Дмитрий Лорткипанидзе, директор Грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова, сравнил Диалог с окном, позволяющим вне зависимости от политического ландшафта в обеих странах устанавливать и укреплять культурные, экономические и гуманитарные связи.Борис Кузнецов, директор Санкт-Петербургского фонда "Центр международной и региональной политики", сфокусировался на одной из главных задач открывшегося форума – конструктивно критиковать друг друга, но оставаться при этом друзьями:"Мы стремимся к полному пониманию между нашими странами. Несмотря на давление, которое испытывает Грузия, она уверенно продвигает свои национальные интересы, то есть развивает отношения с Россией. Надеюсь, что мероприятие станет одним из кирпичиков наших добрососедских отношений", – отметил Кузнецов.В первый день конференции прошли круглый стол "Грузия и Россия: культурные, исторические связи сквозь века" и пленарная дискуссия "Состояние грузино-российских отношений на современном этапе".Николай Трапш, доцент кафедры конфликтологии и национальной безопасности Южного федерального университета, приковал внимание аудитории к препятствиям на пути к улучшению российско-грузинских отношений. Грузия как Boutique, или почему российские туристы так любят эту страну? >>>Он описал сложившиеся связи как взаимодействие двух соседей, которые обречены на сотрудничество. Ключевой вопрос – как выстроить дальнейшую стратегию, благодаря которой контакты станут если не родственными и братскими, то хотя бы партнёрскими и взаимовыгодными:Политолог Тамара Кикнадзе охарактеризовала общественное сознание грузин, которое трансформируется под влиянием западных медиа. Сфера образования в Грузии, подчеркнула эксперт, сильно подвержена политизации:"Очевидна тенденция обучать молодые поколения по западным учебникам. Студенты не знают русского языка, преподавание по российским пособиям нежелательно. Русский язык особо не приветствуется, хотя в нескольких вузах функционируют посвящённые ему сектора. Ситуация нужно менять: РФ наш ближайший сосед, и мы должны знать её язык и понимать процессы, протекающие в этой стране. Россию никто не “переместит”, поэтому надо находить с ней точки соприкосновения", – сказала Кикнадзе. Грузия не обсуждает вопрос восстановления ж/д сообщения с Россией – Папуашвили >>>Круглый стол "Выстраивание имиджа двусторонних отношении России и Грузии: перспективы, проблемные аспекты" стал финальным обсуждением первого рабочего дня конференции. Кирилл Петров, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, предложил развивать российской-грузинское сотрудничество через прагматику: инвестиции и конкретные инфраструктурные проекты. По его словам, например, если бы российские подрядчики могли бы участвовать в строительстве порта Анаклия, проект сдвинулся бы с мертвой точки и был бы реализован быстрее. Спикер также говорил об особом положении Грузии во времени и истории."Грузия – логистически и стратегически важная точка, – отметил он. – Так исторически сложилось, что внутри Российской империи, а затем и в СССР Грузия была в привилегированном статусе: например, там не было коммунальных квартир и дефицита в продуктовых магазинах, частно-цеховое движение практически не подавлялось, а Госплан благосклонно смотрел на заявки предприятий. Сегодня у предпринимателей страны вновь есть перспектива сделать бренд "сделано в Грузии" надежным и привлекательным для россиян".Ученые изучают исторические корни российско-грузинских отношений >>>Профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Ирина Волкова заострила внимание участников на поисковых запросах о Грузии, которые интересуют россиян, и видение России грузинами.Между тем шеф-редактор информационного агентства Sputnik Грузия рассказала, что после прихода в 2012 году к власти партии "Грузинская мечта" началось оживление грузино-российских отношений, в том числе по линии медиа: в страну приезжали представители фондов, организовывались пресс-туры. Однако после 2014 года антироссийская пропаганда прочно вошла в жизнь грузин. Журналист заметила, что Россия занимает большое место в грузинской повестке, однако эмоции часто превалируют над прагматикой:Специалист Грузино-российского общественного центра имени Е. М. Примакова провела анализ дискурса медиа Грузии в отношении России. Что обсудили за круглым столом, посвященным 240-летию Георгиевского трактата, в России? >>>Согласно одному из ее выводов, чтобы сделать Россию привлекательной для ближних соседей, необходимо выстраивать отношения с учетом взаимных интересов, компенсировать отрицательные эффекты иными положительными действиями и соблюдать принцип "общая безопасность важнее всего":В программе форума также состоялся круглый стол "Безопасность в черноморском регионе – новое измерение региональной безопасности", дискуссия "Экономика региона в современных реалиях – новое измерения или традиционные угрозы" и др.Мероприятие организовано в партнерстве с Грузино-российским общественным центром имени Е. М. Примакова (Тбилиси) и Санкт-Петербургским фондом "Центр международной и региональной политики".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузино-российские отношения, дмитрий лорткипанидзе, тамар кикнадзе, новости, грузия, россия, фонд горчакова, мгимо