https://sputnik-georgia.ru/20230705/chestno-ob-otnosheniyakh-dvukh-stran-v-leningradskoy-oblasti-otkrylsya-gruzino-rossiyskiy-forum-279269330.html
Честно об отношениях двух стран: в Ленобласти проходит Грузино-российский диалог 2023
Честно об отношениях двух стран: в Ленобласти проходит Грузино-российский диалог 2023
Цель форума – развитие российско-грузинского молодежного сотрудничества и укрепление дружественных связей 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T13:40+0400
2023-07-05T13:40+0400
2023-07-05T15:23+0400
грузино-российские отношения
дмитрий лорткипанидзе
тамар кикнадзе
новости
грузия
россия
фонд горчакова
мгимо
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Двусторонняя конференция "Грузино-российский диалог 2023", посвященная взаимодействию между Россией и Грузией, открылась на площадке рекреационной базы в Лосево (Ленинградская область), сообщают организаторы. Цель форума – углубление экспертного диалога, развитие российско-грузинского молодежного сотрудничества, укрепление дружественных и профессиональных связей народов Грузии и России.Открывая форум, заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Дарья Лобанова пожелала экспертам и участникам продуктивной работы, а также поблагодарила грузинскую сторону за понимание и поддержку, во многом благодаря чему удалось преодолеть бюрократические препятствия и восстановить прямое авиасообщение между странами и снятие визового режима для граждан Грузии."Грузинское направление мы начали развивать с момента основания Фонда: это была естественная тяга друг к другу. Мы понимали, что в условиях отсутствия дипотношений нам необходимо внести свою лепту в то, чтобы граждане обеих стран беспрепятственно общались друг с другом. В этом году мы отмечаем 10-летие Грузино-российского общественного Центра им. Е. М. Примакова и 240-летие со дня подписания Георгиевского трактата – это крупные связующие даты. Рада видеть коллег из России и Грузии!" – сказала Лобанова.Дмитрий Лорткипанидзе, директор Грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова, сравнил Диалог с окном, позволяющим вне зависимости от политического ландшафта в обеих странах устанавливать и укреплять культурные, экономические и гуманитарные связи.Борис Кузнецов, директор Санкт-Петербургского фонда "Центр международной и региональной политики", сфокусировался на одной из главных задач открывшегося форума – конструктивно критиковать друг друга, но оставаться при этом друзьями:"Мы стремимся к полному пониманию между нашими странами. Несмотря на давление, которое испытывает Грузия, она уверенно продвигает свои национальные интересы, то есть развивает отношения с Россией. Надеюсь, что мероприятие станет одним из кирпичиков наших добрососедских отношений", – отметил Кузнецов.В первый день конференции прошли круглый стол "Грузия и Россия: культурные, исторические связи сквозь века" и пленарная дискуссия "Состояние грузино-российских отношений на современном этапе".Николай Трапш, доцент кафедры конфликтологии и национальной безопасности Южного федерального университета, приковал внимание аудитории к препятствиям на пути к улучшению российско-грузинских отношений. Грузия как Boutique, или почему российские туристы так любят эту страну? >>>Он описал сложившиеся связи как взаимодействие двух соседей, которые обречены на сотрудничество. Ключевой вопрос – как выстроить дальнейшую стратегию, благодаря которой контакты станут если не родственными и братскими, то хотя бы партнёрскими и взаимовыгодными:Политолог Тамара Кикнадзе охарактеризовала общественное сознание грузин, которое трансформируется под влиянием западных медиа. Сфера образования в Грузии, подчеркнула эксперт, сильно подвержена политизации:"Очевидна тенденция обучать молодые поколения по западным учебникам. Студенты не знают русского языка, преподавание по российским пособиям нежелательно. Русский язык особо не приветствуется, хотя в нескольких вузах функционируют посвящённые ему сектора. Ситуация нужно менять: РФ наш ближайший сосед, и мы должны знать её язык и понимать процессы, протекающие в этой стране. Россию никто не “переместит”, поэтому надо находить с ней точки соприкосновения", – сказала Кикнадзе. Грузия не обсуждает вопрос восстановления ж/д сообщения с Россией – Папуашвили >>>Круглый стол "Выстраивание имиджа двусторонних отношении России и Грузии: перспективы, проблемные аспекты" стал финальным обсуждением первого рабочего дня конференции. Кирилл Петров, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, предложил развивать российской-грузинское сотрудничество через прагматику: инвестиции и конкретные инфраструктурные проекты. По его словам, например, если бы российские подрядчики могли бы участвовать в строительстве порта Анаклия, проект сдвинулся бы с мертвой точки и был бы реализован быстрее. Спикер также говорил об особом положении Грузии во времени и истории."Грузия – логистически и стратегически важная точка, – отметил он. – Так исторически сложилось, что внутри Российской империи, а затем и в СССР Грузия была в привилегированном статусе: например, там не было коммунальных квартир и дефицита в продуктовых магазинах, частно-цеховое движение практически не подавлялось, а Госплан благосклонно смотрел на заявки предприятий. Сегодня у предпринимателей страны вновь есть перспектива сделать бренд "сделано в Грузии" надежным и привлекательным для россиян".Ученые изучают исторические корни российско-грузинских отношений >>>Профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Ирина Волкова заострила внимание участников на поисковых запросах о Грузии, которые интересуют россиян, и видение России грузинами.Между тем шеф-редактор информационного агентства Sputnik Грузия рассказала, что после прихода в 2012 году к власти партии "Грузинская мечта" началось оживление грузино-российских отношений, в том числе по линии медиа: в страну приезжали представители фондов, организовывались пресс-туры. Однако после 2014 года антироссийская пропаганда прочно вошла в жизнь грузин. Журналист заметила, что Россия занимает большое место в грузинской повестке, однако эмоции часто превалируют над прагматикой:Специалист Грузино-российского общественного центра имени Е. М. Примакова провела анализ дискурса медиа Грузии в отношении России. Что обсудили за круглым столом, посвященным 240-летию Георгиевского трактата, в России? >>>Согласно одному из ее выводов, чтобы сделать Россию привлекательной для ближних соседей, необходимо выстраивать отношения с учетом взаимных интересов, компенсировать отрицательные эффекты иными положительными действиями и соблюдать принцип "общая безопасность важнее всего":В программе форума также состоялся круглый стол "Безопасность в черноморском регионе – новое измерение региональной безопасности", дискуссия "Экономика региона в современных реалиях – новое измерения или традиционные угрозы" и др.Мероприятие организовано в партнерстве с Грузино-российским общественным центром имени Е. М. Примакова (Тбилиси) и Санкт-Петербургским фондом "Центр международной и региональной политики".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузино-российские отношения, дмитрий лорткипанидзе, тамар кикнадзе, новости, грузия, россия, фонд горчакова, мгимо
грузино-российские отношения, дмитрий лорткипанидзе, тамар кикнадзе, новости, грузия, россия, фонд горчакова, мгимо
Честно об отношениях двух стран: в Ленобласти проходит Грузино-российский диалог 2023
13:40 05.07.2023 (обновлено: 15:23 05.07.2023)
Цель форума – развитие российско-грузинского молодежного сотрудничества и укрепление дружественных связей
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Двусторонняя конференция "Грузино-российский диалог 2023", посвященная взаимодействию между Россией и Грузией, открылась на площадке рекреационной базы в Лосево (Ленинградская область), сообщают организаторы.
"Грузино-российский диалог" – это программа Фонда Горчакова, в рамках которой ведущие ученые, политологи и журналисты открыто делятся своими взглядами на сложности и перспективы взаимодействия между двумя странами.
Цель форума – углубление экспертного диалога, развитие российско-грузинского молодежного сотрудничества, укрепление дружественных и профессиональных связей народов Грузии и России.
Открывая форум, заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Дарья Лобанова пожелала экспертам и участникам продуктивной работы, а также поблагодарила грузинскую сторону за понимание и поддержку, во многом благодаря чему удалось преодолеть бюрократические препятствия и восстановить прямое авиасообщение между странами и снятие визового режима для граждан Грузии.
"Грузинское направление мы начали развивать с момента основания Фонда: это была естественная тяга друг к другу. Мы понимали, что в условиях отсутствия дипотношений нам необходимо внести свою лепту в то, чтобы граждане обеих стран беспрепятственно общались друг с другом. В этом году мы отмечаем 10-летие Грузино-российского общественного Центра им. Е. М. Примакова и 240-летие со дня подписания Георгиевского трактата – это крупные связующие даты. Рада видеть коллег из России и Грузии!" – сказала Лобанова.
Дмитрий Лорткипанидзе, директор Грузино-российского общественного центра им. Е. М. Примакова, сравнил Диалог с окном, позволяющим вне зависимости от политического ландшафта в обеих странах устанавливать и укреплять культурные, экономические и гуманитарные связи.
"Без мира и полноценных грузино-российских отношений не было бы спокойствия в регионе. Недавно, выступая перед парламентом, Ираклий Гарибашвили четко обозначил главные акценты развития страны: сохранение исторической памяти, развитие экономики и неприсоединение к санкциям против России. Треть населения Грузии проживает на российской территории. Желаю плодотворной работы и продуктивных контактов", – сказал он.
Борис Кузнецов, директор Санкт-Петербургского фонда "Центр международной и региональной политики", сфокусировался на одной из главных задач открывшегося форума – конструктивно критиковать друг друга, но оставаться при этом друзьями:
"Мы стремимся к полному пониманию между нашими странами. Несмотря на давление, которое испытывает Грузия, она уверенно продвигает свои национальные интересы, то есть развивает отношения с Россией. Надеюсь, что мероприятие станет одним из кирпичиков наших добрососедских отношений", – отметил Кузнецов.
В первый день конференции прошли круглый стол "Грузия и Россия: культурные, исторические связи сквозь века" и пленарная дискуссия "Состояние грузино-российских отношений на современном этапе".
Николай Трапш, доцент кафедры конфликтологии и национальной безопасности Южного федерального университета, приковал внимание аудитории к препятствиям на пути к улучшению российско-грузинских отношений.
Он описал сложившиеся связи как взаимодействие двух соседей, которые обречены на сотрудничество. Ключевой вопрос – как выстроить дальнейшую стратегию, благодаря которой контакты станут если не родственными и братскими, то хотя бы партнёрскими и взаимовыгодными:
"Необходимо избегать тезиса о том, что постсоветские страны "никуда не денутся” – такой подход не предполагает стратегического конструирования, – считает эксперт. – У всех стран равные права. Мы также должны уйти от бинарного восприятие действительности – не видеть другие государства "либо друзьями, либо врагами". Любые отношения, которые выстраиваются в постконфликтный период, также должны строиться на том, что страны прошли некое очищение и признали свои ошибки: мы до сих пор не миновали эту стадию".
Политолог Тамара Кикнадзе охарактеризовала общественное сознание грузин, которое трансформируется под влиянием западных медиа. Сфера образования в Грузии, подчеркнула эксперт, сильно подвержена политизации:
"Очевидна тенденция обучать молодые поколения по западным учебникам. Студенты не знают русского языка, преподавание по российским пособиям нежелательно. Русский язык особо не приветствуется, хотя в нескольких вузах функционируют посвящённые ему сектора. Ситуация нужно менять: РФ наш ближайший сосед, и мы должны знать её язык и понимать процессы, протекающие в этой стране. Россию никто не “переместит”, поэтому надо находить с ней точки соприкосновения", – сказала Кикнадзе.
Круглый стол "Выстраивание имиджа двусторонних отношении России и Грузии: перспективы, проблемные аспекты" стал финальным обсуждением первого рабочего дня конференции.
Кирилл Петров, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, предложил развивать российской-грузинское сотрудничество через прагматику: инвестиции и конкретные инфраструктурные проекты.
По его словам, например, если бы российские подрядчики могли бы участвовать в строительстве порта Анаклия, проект сдвинулся бы с мертвой точки и был бы реализован быстрее. Спикер также говорил об особом положении Грузии во времени и истории.
"Грузия – логистически и стратегически важная точка, – отметил он. – Так исторически сложилось, что внутри Российской империи, а затем и в СССР Грузия была в привилегированном статусе: например, там не было коммунальных квартир и дефицита в продуктовых магазинах, частно-цеховое движение практически не подавлялось, а Госплан благосклонно смотрел на заявки предприятий. Сегодня у предпринимателей страны вновь есть перспектива сделать бренд "сделано в Грузии" надежным и привлекательным для россиян".
Профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Ирина Волкова заострила внимание участников на поисковых запросах о Грузии, которые интересуют россиян, и видение России грузинами.
“Грузинская кухня”, “отдых”, “туризм”, “Тина Канделаки” – из этих категорий складывается образ Грузии в российском массовом сознании. Грузинская внутренняя и внешняя политика находятся далеко на периферии. Грузинским же медиа нужен хотя бы один человек на редакцию, который искренне любит Россию: тогда РФ в стране будут воспринимать объективнее", – подметила она.
Между тем шеф-редактор информационного агентства Sputnik Грузия
рассказала, что после прихода в 2012 году к власти партии "Грузинская мечта" началось оживление грузино-российских отношений, в том числе по линии медиа: в страну приезжали представители фондов, организовывались пресс-туры.
Однако после 2014 года антироссийская пропаганда прочно вошла в жизнь грузин. Журналист заметила, что Россия занимает большое место в грузинской повестке, однако эмоции часто превалируют над прагматикой:
"Сегодня грузиноязычные телеканалы "Альт-Инфо", "Сезон" и подобные им пытаются продвинуть российскую точку зрения и представить происходящее как гибридную войну. У Sputnik был заблокирован YouTube-канал – все видео, которые мы сняли за четыре года, включая некоторую часть архива, были потеряны. Доступ на наш сайт тоже был закрыт, из-за чего его месячная посещаемость значительно снизилась. Сейчас мы развиваем социальные сети, особенно Дзен, TikTok и VK, чтобы не зависеть от блокировок", – сказала Назия.
Специалист Грузино-российского общественного центра имени Е. М. Примакова провела анализ дискурса медиа Грузии в отношении России.
Согласно одному из ее выводов, чтобы сделать Россию привлекательной для ближних соседей, необходимо выстраивать отношения с учетом взаимных интересов, компенсировать отрицательные эффекты иными положительными действиями и соблюдать принцип "общая безопасность важнее всего":
"По данным исследования центра Gorbi, 88% опрошенных грузинских граждан получают информацию в первую очередь из телевизора. Анализ грузинских СМИ показывает, что те транслируют негативный образ России. При этом некоторые телеканалы, например Имеди, время от времени критикуют Европейский союз или США.
В программе форума также состоялся круглый стол "Безопасность в черноморском регионе – новое измерение региональной безопасности", дискуссия "Экономика региона в современных реалиях – новое измерения или традиционные угрозы" и др.
Мероприятие организовано в партнерстве с Грузино-российским общественным центром имени Е. М. Примакова (Тбилиси) и Санкт-Петербургским фондом "Центр международной и региональной политики".