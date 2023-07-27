https://sputnik-georgia.ru/20230727/protsess-po-samomu-gromkomu-delu-saakashvili-mozhet-zatyanutsya--rassmotrenie-nachnetsya-zanovo-280379384.html

Процесс по самому громкому делу Саакашвили может затянуться – рассмотрение начнется заново

Процесс по самому громкому делу Саакашвили может затянуться – рассмотрение начнется заново

Одна из судей, рассматривающих дело, вышла на пенсию, и стороны договорились о пересмотре нашумевшего уголовного дела заново 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T07:00+0400

2023-07-27T07:00+0400

2023-07-27T07:42+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Процесс по самому громкому делу последних 15 лет в Грузии о разгоне акции 7 ноября 2007 года и присвоении имущества покойного миллионера Бадри Патаркацишвили может затянуться, из-за смены судьи дело придется рассматривать заново. Дело, по которому обвиняемыми в злоупотреблении и превышении служебными полномочиями проходит вся верхушка власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили во главе с ним, коллегия из трех судей рассматривает уже около девяти лет. В состав коллегии входили Майя Кокиашвили, Нино Элеванишвили и Лия Оркодашвили.Оркодашвили вышла на пенсию, и ее в коллегии заменил Лаша Клдиашвили. И именно из-за смены судьи сторона защиты поставила вопрос о пересмотре дела заново, и сторона обвинения дала согласие. Чиновник времен Саакашвили признан виновным по делу о "тюремном бунте" – Апелляционный суд>>На заседании в Тбилисском городском суде в среду, 26 июля, при согласии обеих сторон не смогли принять окончательное решение о пересмотре из-за требования присутствовать в процессе одного из обвиняемых по делу – экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Осужденный за другие преступления экс-президент находится в клинике и по состоянию здоровья не смог принять участие в процессе. Суд учел требование обвиняемого по делу и оценку его состояния клиникой "Вивамеди" в Тбилиси, в которой он проходит лечение, и принял решение отложить рассмотрение до 20 сентября. Однако до этого суд принял решение продлить заочно меру пресечения в виде заключения проходящим по делу обвиняемым – экс-министру юстиции Зурабу Адеишвили и экс-министру обороны Давиду Кезерашвили. По делу также проходят экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и экс-глава МВД Вано Мерабишвили оба находятся на свободе под залог. Самое сложное дело Дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года и завладении имуществом грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили было раскрыто в 2014 году и насчитывает 103 тома. Условно его можно разделить на два эпизода: события 7 ноября и последующее завладение имуществом Патаркацишвили, в том числе грузинским телеканалом "Имеди". За это время суд уже успел допросить сотни свидетелей, среди которых экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе и оппозиционные политики того времени. Детали эпизода – 7 ноября 2007 года По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели в центре Тбилиси и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих оппозиционеров и незаконно использовано нелетальное оружие. По версии расследования, 7 ноября 2007 года Саакашвили, как главнокомандующий вооруженных сил Грузии, без правовых оснований незаконно вывел личный состав ВС Минобороны Грузии на участок территории от площади Свободы до площади Республики, для того чтобы они установили контроль и не допустили заново выход на улицы людей, выражающих протест в любой форме. Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе>>В тот же день в соответствии с намеченным планом в здании телекомпании "Имеди" без всяческого правового основания, абсолютно незаконно ворвался отряд специального назначения МВД Грузии, который разгромил аппаратуру прямого включения, отключил вещание телекомпании "Имеди", а сотрудников "Теле-Имеди" выгнали из здания, избивая. Также отряд специального назначения жестоко расправился с журналистами и гражданами, собравшимися для выражения протеста у телевидения, использовав против них резиновые пули, и заставил покинуть территорию. После упомянутого, примерно в течение одного месяца, территория телекомпании "Имеди" блокировалась представителями силовых структур. Ущерб от разгрома телекомпании "Имеди", повреждения технических средств, потерь и неполучения дохода составил 3 миллиона 158 тысяч 307 лари. Детали эпизода – имущество Патаркацишвили Для придания правовых рамок силовому вторжению в "Имеди" искусственно было создано производство уголовного дела, в рамках которого без наличия соответствующих улик подозреваемым был признан Аркадий (Бадри) Патаркацишвили. Тбилгорсуд оставил в силе заочное заключение соратникам Саакашвили>>Его имущество было арестовано, и ему как собственнику было запрещено распоряжаться и пользоваться имуществом. По версии следствия, по заданию Саакашвили и при непосредственном вмешательстве высокопоставленных чиновников, в том числе Гиги Угулава, Давида Кезерашвили и других, в итоге у семьи Патаркацишвили, путем давления и запугивания отобрали телекомпанию "Имеди", Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, бадри патаркацишвили, давид кезерашвили, тбилисский городской суд, тбилиси, вано мерабишвили, политика