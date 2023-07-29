https://sputnik-georgia.ru/20230729/delo-ob-ubiystve-voennogo-15-letney-davnosti-zaderzhannykh-otpravili-v-zaklyuchenie--280544672.html

Дело об убийстве военного 15-летней давности: задержанных отправили в заключение

Дело об убийстве военного 15-летней давности: задержанных отправили в заключение

Сами обвиняемые своей вины не признают 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T21:01+0400

2023-07-29T21:01+0400

2023-07-29T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в виде меры пресечения обвиняемым в незаконном задержании, умышленном убийстве и превышении служебных полномочий по делу об убийстве военного Роина Шавадзе в 2008 году. Прокуратура раскрыла дело 15-летней давности об убийстве бывшего военного >>>На суде присутствовали восемь обвиняемых по делу, еще двоих суд отправил в заключение заочно, так как они находятся в розыске. Сами обвиняемые своей вины не признают. Их адвокаты требовали отпустить их под залог, но судья разделил мнение прокуратуры. Детали дела Основанием для расследования стало решение Европейского суда по правам человека от 19 ноября 2020 года "Шавадзе против Грузии", которое установило, что в отношении Шавадзе было нарушено гарантированное Европейской конвенцией по правам человека право на жизнь – как с точки зрения процедурных вопросов, так и в отношении самого случая. По версии следствия 2008 года, Шавадзе был убит при попытке побега, однако ЕСПЧ не признал эту версию убедительной и обязал провести новое расследование по делу под надзором комитета министров Совета Европы. Новое расследование установило, что 15 августа 2008 года глава аджарского управления Департамента конституционной безопасности (ДКБ) получил задание изучить вопрос Шавадзе на основании имеющейся информации о его сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Уже 16 августа глава управления вместе с двумя сотрудниками явился в военную часть Батуми, где служил Шавадзе, и в присутствии командира бригады нанес Шавадзе словесное оскорбление и грозил расправой в назидание другим, утверждает следствие. В тот же день, по версии расследования, сотрудники ДКБ и сотрудники спецназа напали на Роина Шавадзе в кафе в Батуми на глазах у десятков людей и избили его прикладами автоматов. В результате у Шавадзе были сломаны левое плечо, ключица и ребра. Смерть беременной женщины в ДТП в Тбилиси: водитель задержан >>>Его в бессознательном состоянии положили на заднее сидение автомобиля и увезли в направлении дороги Кекути – Кобулети под руководством начальника главного управления спецназа с целью убийства, утверждает следствие. На границе между Аджарской АР и Гурией Шавадзе вытащили из машины, поставили неподалеку от деревьев у проезжей части и расстреляли из автоматов. Всего на теле Роина Шавадзе впоследствии было обнаружено 40 огнестрельных ранений. Помимо повреждений от избиения и огнестрельных ранений, на теле Шавадзе эксперты также обнаружили ожоги от сигарет и дула пистолета. Для придания убийству законного характера, в ДКБ были составлены поддельные протоколы задержания и ареста, в которых было указано, что у Шавадзе были обнаружены наркотики, однако их, согласно новому расследованию, подбросили сами сотрудники полиции. Также по поддельным протоколам Шавадзе якобы сбежал из машины во время этапирования и даже стрелял в сотрудников спецназа. Для придания правдоподобности этой версии спецназовцы создали на месте обстановку, которая подтвердила бы версию о побеге - выстрелили из пистолета по своей машине и положили пистолет рядом с телом. Президент Грузии помиловала 11 осужденных >>>Новое расследование подтвердило подделку обстоятельств дела и даже установило, что по факту якобы сотрудничества Шавадзе с иностранными спецслужбами не существовало никакого дела. Следствие по делу продолжается по статьям "умышленное убийство группой лиц лица в беспомощном состоянии", "незаконное задержание" и "превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, грузия, новости, происшествия, кобулети, тбилиси, батуми, тбилисский городской суд, еспч