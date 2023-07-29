https://sputnik-georgia.ru/20230729/v-gruzii-proverili-bezopasnost-vody-v-chernom-more--poslednie-dannye-280521181.html

В Грузии проверили безопасность воды в Черном море – последние данные

В Грузии проверили безопасность воды в Черном море – последние данные

С начала морского сезона Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T12:58+0400

2023-07-29T12:58+0400

2023-07-29T12:58+0400

черное море

национальное агентство окружающей среды

национальное агентство охраны окружающей среды

самегрело

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новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Пробы, взятые в черноморской акватории Грузии 16 и 20 июля, по 59 параметрам находятся в пределах нормы, сообщили в пресс-службе Национального агентства окружающей среды. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды.Черное море безопасно! В Тбилиси заявили об антигосударственной кампании >>>С начала морского сезона Агентство проверяет качество воды в Черном море раз в 10 дней на девяти станциях. С 10 июля число станций увеличилось, к ним добавились три пункта в Анаклия-Ганмухури (Самегрело - Земо Сванети). В результате исследований определяются химические параметры морской воды. В черноморской акватории Грузии определено содержание 13 тяжелых металлов, общее содержание нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей. Взятые образцы направляют в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности. Полученные данные общедоступны и прозрачны, отмечено в сообщении агентства. Сколько стоит пляжный отдых в Грузии? Исследование туроператоров >>>Напомним, в июне бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии также показали, что она соответствует всем установленным нормам.Как всегда, самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури - Зеленый мыс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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черное море, национальное агентство окружающей среды, национальное агентство охраны окружающей среды, самегрело, общество, новости, грузия