https://sputnik-georgia.ru/20230731/aktsiya-protiv-laynera-s-rossiyanami-v-batumi---zaderzhany-19-chelovek-v-tom-chisle-inostranka-280647725.html

Акция против лайнера с россиянами в Батуми – задержаны 19 человек, в том числе иностранка

Акция против лайнера с россиянами в Батуми – задержаны 19 человек, в том числе иностранка

Власти Грузии назвали события вокруг прибытия круизного судна Astoria Grande в Батуми умышленной провокацией 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T19:36+0400

2023-07-31T19:36+0400

2023-07-31T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Полиция задержала 19 человек, в том числе иностранку, предположительно, гражданку Украины, на акции против захода круизного лайнера из России с российскими туристами в порт города Батуми (Аджария), говорится в сообщении Народного защитника Грузии. Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.Ранее СМИ сообщали о 23 задержанных в ходе акции. Уполномоченный омбудсмена Грузии встретился с тремя задержанными, один из которых заявил, что со стороны полиции имели место "словесное и физическое оскорбление". Безответственные акции оппозиции – министр о событиях вокруг лайнера с россиянами в Батуми>>"Аппарат Народного защитника незамедлительно оповестил Специальную следственную службу о возможном ненадлежащем обращении с задержанным Р.М. и ждет быстрого и эффективного реагирования", – говорится в сообщении. Девять из 19 задержанных на акции переведены в изоляторы временного содержания в Зугдиди и Сенаки (регион Самегрело – Земо Сванети), а двоих планируется перевезти в изолятор в Озургети (регион Гурия). Об этом омбудсмену сообщили в батумском городском управлении департамента полиции Аджарской АР. Аппарат Народного защитника Грузии планирует продолжить изучать возможные факты нарушения прав задержанных на акции. Умышленная провокация – глава МИД Грузии об акции протеста у лайнера с россиянами на борту>>Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики. Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс, 27 июля, грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.Лайнер с россиянами на борту не под санкциями – Агентство морского транспорта Грузии>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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