https://sputnik-georgia.ru/20230731/bezotvetstvennye-aktsii-oppozitsii--ministr-o-sobytiyakh-vokrug-laynera-s-rossiyanami-v-batumi-280636954.html
Безответственные акции оппозиции – министр о событиях вокруг лайнера с россиянами в Батуми
Безответственные акции оппозиции – министр о событиях вокруг лайнера с россиянами в Батуми
Грузинские оппозиционеры встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста, задержаны более 20 человек 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T16:54+0400
2023-07-31T16:54+0400
2023-07-31T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Безответственная грузинская оппозиция проводит безответственные акции протеста, препятствуя развитию туризма и тем самым экономическому благополучию Грузии, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, комментируя события вокруг лайнера с российскими туристами в Батуми.Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, в результате чего были задержаны 23 человека. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию. По его словам, оппозиционеры препятствуют развитию туризма в Грузии. "К сожалению, вводя в заблуждение население нашей страны, им удается осуществлять деструктивные действия в стране и не только препятствовать развитию туризма, обеспечению стабильности, что прямо препятствует экономическому благополучию, это также направлено против интересов нашего населения и страны в целом", – заявил Давиташвили. Он отметил, что власти Грузии не допустят такого."Мы будем последовательны, чтобы обеспечить стабильную среду для экономического развития Грузии, и одну из важных ролей в этом экономическом развитии играет туризм", – сказал Давиташвили.Вице-премьер призвал оппозицию воздерживаться от "безответственных действий". Большая часть населения Грузии не поддержит деструктивную политику, заявил он. При этом Давиташвили отметил, что власти Грузии ответственны как перед своими гражданами, так и перед международным сообществом. "Двери Грузии открыты для туристов" – Каладзе ответил на заявление посла США>>"Правительство Грузии очень четко придерживается всех международных договоренностей, наши стратегические партнеры заявили, что в Грузии не зафиксировано ни одного факта обхода санкций... Ни судовладелец, ни судно не находятся под санкциями", – заявил вице-премьер. По его словам, важно быть последовательными в своих заявлениях и политике, а последовательность означает, что власти приветствуют развитие туризма в Грузии.Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции.В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс, 27 июля, грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста. Лайнер с россиянами на борту не под санкциями – Агентство морского транспорта Грузии>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, батуми, турция, леван давиташвили, агентство морского транспорта, россия, экономика
Безответственные акции оппозиции – министр о событиях вокруг лайнера с россиянами в Батуми
16:54 31.07.2023 (обновлено: 18:17 31.07.2023)
Грузинские оппозиционеры встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста, задержаны более 20 человек
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Безответственная грузинская оппозиция проводит безответственные акции протеста, препятствуя развитию туризма и тем самым экономическому благополучию Грузии, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, комментируя события вокруг лайнера с российскими туристами в Батуми.
Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, в результате чего были задержаны 23 человека. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.
"Безответственные акции организованы безответственной оппозицией, и это чисто политизированная акция", – заявил Давиташвили журналистам.
По его словам, оппозиционеры препятствуют развитию туризма в Грузии.
"К сожалению, вводя в заблуждение население нашей страны, им удается осуществлять деструктивные действия в стране и не только препятствовать развитию туризма, обеспечению стабильности, что прямо препятствует экономическому благополучию, это также направлено против интересов нашего населения и страны в целом", – заявил Давиташвили.
Он отметил, что власти Грузии не допустят такого.
"Мы будем последовательны, чтобы обеспечить стабильную среду для экономического развития Грузии, и одну из важных ролей в этом экономическом развитии играет туризм", – сказал Давиташвили.
Вице-премьер призвал оппозицию воздерживаться от "безответственных действий". Большая часть населения Грузии не поддержит деструктивную политику, заявил он.
При этом Давиташвили отметил, что власти Грузии ответственны как перед своими гражданами, так и перед международным сообществом.
"Правительство Грузии очень четко придерживается всех международных договоренностей, наши стратегические партнеры заявили, что в Грузии не зафиксировано ни одного факта обхода санкций... Ни судовладелец, ни судно не находятся под санкциями", – заявил вице-премьер.
По его словам, важно быть последовательными в своих заявлениях и политике, а последовательность означает, что власти приветствуют развитие туризма в Грузии.
Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции.
В понедельник Astoria Grande совершил второй рейс в Батуми. Первый рейс, 27 июля, грузинские оппозиционеры также встречали акцией протеста.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
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