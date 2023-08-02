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ЕС: система защиты прав человека в Грузии прочная, но некоторые сферы требуют внимания

ЕС: система защиты прав человека в Грузии прочная, но некоторые сферы требуют внимания

Евросоюз оценил ситуацию в Грузии и отчитался о проделанной в стране работе 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T07:01+0400

2023-08-02T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. В Грузии существует прочная система защиты прав человека, но в некоторых областях необходимо усиление соблюдения соответствующих законов, говорится в Ежегодном отчете Евросоюза о правах человека и демократии в мире за 2022 год. Блок по Грузии начинается с того, что в марте 2022 года страна подала заявку на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Европейский совет признал европейскую перспективу Грузии и объявил готовность предоставить ей статус страны-кандидата после того, как будут выполнены указанные Еврокомиссией в ее заключении условия. Эти условия включают вопросы, связанные с укреплением демократических принципов, верховенством закона и правами человека. Обзор ситуации с правами человека и демократиейВ целом в Грузии существует прочная система защиты прав человека, включая законодательство и политику, соответствующие международным и европейским стандартам. Однако в нескольких областях необходимо усилить их реализацию, говорится в отчете.В 2022 году был достигнут прогресс в реформировании избирательной системы, государственного управления, укреплении гендерного равенства, прав детей и лиц с ОВЗ. Но по-прежнему необходимы дальнейшие усилия в области судебных реформ, борьбы с коррупцией, укрепления независимости государственных институтов. В отчете также сказано, что ситуация с правами человека в отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальский регион) по-прежнему вызывает обеспокоенность. Ключевые направления работы ЕС Работая в Грузии Евросоюза руководствуется Соглашением об ассоциации и Планом действий ЕС по правам человека и демократии на 2020-2024 годы. В 2022 году ЕС сосредоточил свое внимание на укреплении независимости и подотчетности судебной системы в Грузии, сокращении неравенства, содействии борьбе с дискриминацией и расширении возможностей гражданского общества продвигать и защищать свои гражданские права.Грузия ждет справедливого решения Евросоюза в декабре – премьер>>ЕС занимался адвокатированием и способствовал реализации прав детей и лиц с ОВЗ, продвижению гендерного равенства и борьбе с насилием на гендерной почве и насилием в семье. ЕС также сосредоточился на адвокатировании защиты прав ЛГБТИ-сообщества, включая их право на свободу объединения. Двустороннее политическое взаимодействиеВ течение 2022 года Евросоюз вел регулярный политический диалог с Грузией, в том числе по вопросам прав человека. Совет ассоциации ЕС-Грузия состоялся в сентябре 2022 года, а ежегодный диалог ЕС-Грузия по правам человека — в июне 2022 года. ЕС приложил значительные усилия, чтобы побудить Грузию разработать Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы. Эти усилия включали регулярные встречи с советником премьер-министра по правам человека в тесном сотрудничестве с ООН, в том числе в рамках программы ЕС HumanRights4all. Стратегия была одобрена правительством Грузии непосредственно перед заседанием Совета ассоциации и ожидает принятия парламентом. Тем не менее в отчете говорится, что в процессе работы над документом не хватало тщательных консультаций с международными партнерами и гражданским обществом. Диалог по разработке комплексных планов действий по реализации Национальной стратегии продолжается.Деполяризация - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №1>>ЕС выступил с предложением внести в Стратегию такие вопросы, как борьба с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, преступлениями на почве ненависти и судебные вопросы.Финансовое участие ЕСПредставительство ЕС продолжало оставаться в авангарде защиты и поощрения прав человека в Грузии путем реализации программ в области прав человека и систематических информационно-просветительских мероприятий. Ключевая помощь была реализована посредством программы EU4Human Rights (11 миллионов евро).Цель программы заключается в усилении защиты прав человека, включая права меньшинств и уязвимых групп, борьбу с насилием в отношении женщин и насилием в семье, внутренний и внешний надзор за деятельностью правоохранительных органов, защиту частной жизни, прав детей и поддержку жертв семейного насилия.Европейская политическая элита показала свое уродливое лицо – спикер парламента Грузии>>В течение 2022 года делегация ЕС продолжала поддерживать гражданское общество как мощного проводника надлежащего управления и социально-экономического роста. На гранты, полученные в рамках Европейского инструмента поддержки демократии и прав человека (EIDHR), организации гражданского общества осуществляют проекты по целому ряду направлений. Среди этих направлений – социальные и экономические права этнических меньшинств, права лиц с ограниченными возможностями здоровья, право на здоровье, продвижение гендерного равенства в рабочих местах, а также равные, свободные и справедливые выборы в Грузии.Двусторонняя помощь ЕС в этой области дополняется текущей региональной программой ЕС EU4Gender Equality для стран "Восточного партнерства" с общим бюджетом в 8 миллионов евро.Финансируемая Евросоюзом и реализуемая Советом Европы программа "Партнерство во имя хорошего управления" (PGG II) оказывала поддержку реформе судебной системы. Многосторонний контекстВ течение 2022 года Грузия продолжала свою многостороннюю деятельность. Она была избрана членом Совета ООН по правам человека на 2023-2025 годы. В марте 2022 года Совет по правам человека принял резолюцию о продолжении технической помощи со стороны Верховного комиссара ООН по правам человека, касающуюся ситуации с правами человека в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южная Осетия). Девятого июня Генеральная Ассамблея ООН в 15-й раз приняла путем голосования грузинскую резолюцию "Статус внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия".В течение года вопрос Грузии обсуждали Комитет по правам человека ООН, осуществляющий мониторинг соблюдения Международного пакта о гражданских и политических правах, и Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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