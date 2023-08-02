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Отчет ЕС вызвал серьезную истерику оппонентов – вице-спикер парламента Грузии

Отчет ЕС вызвал серьезную истерику оппонентов – вице-спикер парламента Грузии

В отчете ЕС отмечено, что в Грузии прочная система защиты прав человека 02.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-02T16:57+0400

2023-08-02T16:57+0400

2023-08-02T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Отчет Евросоюза, в котором отмечен прогресс Грузии по многим направлениям, в том числе в сфере защиты прав человека, вызвала серьезную истерику в оппозиции, заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Представители оппозиции назвали критическим Ежегодный отчет ЕС о правах человека и демократии в мире за 2022 год. В документе говорится, что в целом в Грузии существует прочная система защиты прав человека, включая законодательство и политику, соответствующие международным и европейским стандартам. Но по-прежнему необходимы дальнейшие усилия в области судебных реформ, борьбы с коррупцией, укрепления независимости госинститутов. Есть вопросы, по которым следует слышать критику, а есть темы, где критика обусловлена определенной конъюнктурой и интересами радикальных политических групп, подчеркнул депутат. Реформы в Грузии не остались незамеченными – депутат об отчете ЕС о правах человека>>"В отчете, который был опубликован, написано много позитивного. Есть вопросы, на которые следует обратить внимание, и этот отчет, безусловно, важен. Даже если бы не было отчета, по тем темам, что называется борьба с коррупцией, улучшение судебной системы, необходима системная работа", – отметил Вольский. Ключевые направления работы ЕС Работая в Грузии, Евросоюз руководствуется Соглашением об ассоциации и Планом действий ЕС по правам человека и демократии на 2020-2024 годы. В 2022 году ЕС сосредоточил свое внимание на укреплении независимости и подотчетности судебной системы в Грузии, сокращении неравенства, содействии борьбе с дискриминацией и расширении возможностей гражданского общества продвигать и защищать свои гражданские права. ЕС: система защиты прав человека в Грузии прочная, но некоторые сферы требуют внимания >>>ЕС занимался адвокатированием и способствовал реализации прав детей и лиц с ОВЗ, продвижению гендерного равенства и борьбе с насилием на гендерной почве и насилием в семье. ЕС также сосредоточился на адвокатировании защиты прав ЛГБТИ-сообщества, включая их право на свободу объединения. Двустороннее политическое взаимодействие В течение 2022 года Евросоюз вел регулярный политический диалог с Грузией, в том числе по вопросам прав человека. Совет ассоциации ЕС-Грузия состоялся в сентябре 2022 года, а ежегодный диалог ЕС-Грузия по правам человека – в июне 2022 года. ЕС приложил значительные усилия, чтобы побудить Грузию разработать Национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы. Эти усилия включали регулярные встречи с советником премьер-министра по правам человека в тесном сотрудничестве с ООН, в том числе в рамках программы ЕС HumanRights4all. Грузия ждет справедливого решения Евросоюза в декабре – премьер>>Стратегия была одобрена правительством Грузии непосредственно перед заседанием Совета ассоциации и ожидает принятия парламентом. Тем не менее в отчете говорится, что в процессе работы над документом не хватало тщательных консультаций с международными партнерами и гражданским обществом. Диалог по разработке комплексных планов действий по реализации Национальной стратегии продолжается. ЕС выступил с предложением внести в Стратегию такие вопросы, как борьба с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, преступлениями на почве ненависти и судебные вопросы. Финансовое участие ЕС Представительство ЕС продолжало оставаться в авангарде защиты и поощрения прав человека в Грузии путем реализации программ в области прав человека и систематических информационно-просветительских мероприятий. Ключевая помощь была реализована посредством программы EU4Human Rights (11 миллионов евро). Цель программы заключается в усилении защиты прав человека, включая права меньшинств и уязвимых групп, борьбу с насилием в отношении женщин и насилием в семье, внутренний и внешний надзор за деятельностью правоохранительных органов, защиту частной жизни, прав детей и поддержку жертв семейного насилия. В течение 2022 года делегация ЕС продолжала поддерживать гражданское общество как мощного проводника надлежащего управления и социально-экономического роста. На гранты, полученные в рамках Европейского инструмента поддержки демократии и прав человека (EIDHR), организации гражданского общества осуществляют проекты по целому ряду направлений. Деполяризация - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №1>>Среди этих направлений – социальные и экономические права этнических меньшинств, права лиц с ограниченными возможностями здоровья, право на здоровье, продвижение гендерного равенства в рабочих местах, а также равные, свободные и справедливые выборы в Грузии. Двусторонняя помощь ЕС в этой области дополняется текущей региональной программой ЕС EU4Gender Equality для стран "Восточного партнерства" с общим бюджетом в 8 миллионов евро. Финансируемая Евросоюзом и реализуемая Советом Европы программа "Партнерство во имя хорошего управления" (PGG II) оказывала поддержку реформе судебной системы. Многосторонний контекст В течение 2022 года Грузия продолжала свою многостороннюю деятельность. Она была избрана членом Совета ООН по правам человека на 2023-2025 годы. В марте 2022 года Совет по правам человека принял резолюцию о продолжении технической помощи со стороны Верховного комиссара ООН по правам человека, касающуюся ситуации с правами человека в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южная Осетия). Девятого июня Генеральная Ассамблея ООН в 15 раз приняла путем голосования грузинскую резолюцию "Статус внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия". В течение года вопрос Грузии обсуждали Комитет по правам человека ООН, осуществляющий мониторинг соблюдения Международного пакта о гражданских и политических правах, и Комитет по ликвидации расовой дискриминации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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