https://sputnik-georgia.ru/20230803/vyroslo-kolichestvo-lekarstv-s-referentnymi-tsenami-v-gruzii-280889506.html

Выросло количество лекарств с референтными ценами в Грузии

Выросло количество лекарств с референтными ценами в Грузии

С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены 03.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-03T23:48+0400

2023-08-03T23:48+0400

2023-08-03T23:54+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Количество лекарств с референтными ценами увеличилось в Грузии на почти 900 наименований и составило 2 313, говорится в приказе главы Минздрава Грузии Зураба Азарашвили, опубликованном в государственном "Вестнике" ("Мацне"). На данный момент референтные цены распространяются на лекарства, предназначенных для лечения хронических и онкологических заболеваний. Ознакомиться со списком лекарств с референтными ценами можно по ссылке. С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется. Почему в Грузии минимальный рост цен – ответ Минэкономики >>Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами. В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, то они будут оштрафованы. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Правительство Грузии закупит медикаменты нового поколения прямо от производителей >>Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортированных лекарств, а также медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии