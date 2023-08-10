https://sputnik-georgia.ru/20230810/glava-chs-gruzii-rasskazal-o-mobilizatsii-sil-v-zone-skhoda-opolznya-v-shovi-281112107.html

Глава ЧС Грузии рассказал о мобилизации сил в зоне схода оползня в Шови

Глава ЧС Грузии рассказал о мобилизации сил в зоне схода оползня в Шови

Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T15:44+0400

2023-08-10T15:44+0400

2023-08-10T15:56+0400

новости

грузия

происшествия

национальное агентство окружающей среды

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Власти мобилизовали больше людских ресурсов и спецтехники в зоне схода оползня на горном курорте Шови, чем разумно необходимо, заявил на пресс-конференции начальник службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл грузинский курорт Шови 3 августа, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины. Он унес жизни по меньшей мере 21 человека. Поиски еще 12 продолжаются. По его словам, спасатели быстро прибыли на место, и время не было потеряно. "Вы, наверное, сочтете меня очень субъективным, если я скажу, что мы ничего не пропустили, но могу объяснить все это хронологически: было мобилизовано три вертолета, один из Кутаиси, два из Тбилиси, которые были немедленно готовы к взлету", – сказал Мгебришвили. По его словам, из-за метеоусловий вертолет не смог вылететь из Кутаиси. "Когда приземлился первый вертолет, мы привезли около 2 тонн спецтехники, которая необходима на случай подобных происшествий", – сказал Мгебришвили. Трагедия на курорте в Шови – более десяти человек все еще не найдены >>По словам главы ЧС, это не первый случай, когда в поисково-спасательных работах задействованы неспасательные вертолеты. "Мы согласны с тем, что они не могут летать ночью, но я со всей ответственностью заявляю, что, как бы ни был оборудован вертолет, в этом не было необходимости. Даже если бы это было необходимо, риск был высок, но в случае необходимости мы, наверное, все равно рискнули бы и начали действовать", – сказал Мгебришвили. По его словам, были мобилизованы дроны с тепловизорами, которые зафиксировали затопленную территорию. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в ущелье реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Трагедия в Шови – получено подтверждение невозможности прогноза схода оползня>>Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Спецтехника седьмой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано 90 единиц тяжелой техники. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, национальное агентство окружающей среды, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, шови, оползень в шови