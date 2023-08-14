https://sputnik-georgia.ru/20230814/yavlyaetsya-li-pereval-rikoti-bezopasnym-otvet-ministra-281223777.html

Является ли перевал Рикоти безопасным? Ответ министра

Является ли перевал Рикоти безопасным? Ответ министра

В настоящее время на Рикоти введен специальный режим в связи с выявлением потенциального очага оползня, обнаруженного в 200 метрах от дороги на 149-м километре 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T20:46+0400

2023-08-14T20:46+0400

2023-08-14T20:46+0400

грузия

новости

рикотский перевал

общество

ираклий карселадзе

министерство инфраструктуры и регионального развития

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102308_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b083af9655f9137602341b0a21a99d56.jpg

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Перевал Рикоти, который связывает Западную и Восточную Грузию, является безопасным сейчас и будет безопасным после завершения строительных работ, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. Председатель оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе требует проведения международного аудита строительства дороги на перевале Рикоти, которая является частью международной автомагистрали Восток-Запад. По его словам, необходимо проверить безопасность, оползнеопасные зоны, систему мониторинга и финансы. Хазарадзе утверждает, что процесс идет с нарушениями, и Рикоти может обернуться следующей большой катастрофой. Как отметил министр, в настоящее время на Рикоти введен специальный режим. Основанием для установления данного режима послужил потенциальный очаг оползня, обнаруженный в 200 метрах от дороги на 149-м километре. По словам министра, специалисты оценили ситуацию, как содержащую повышенную опасность, и было принято решение о временном закрытии дороги с целью ее расширения, чтобы сделать указанный участок безопасным. "Кроме того, велся и продолжается круглосуточный мониторинг, что позволит нам максимально избежать даже потенциальных рисков", – подчеркнул Карселадзе. Природные угрозы и качество участка Рикоти трассы Восток-Запад: ответ Минрегионов >>При этом, как отметил министр, оппоненты прекрасно знают, что Рикоти действительно является безопасным. "Мы увидели, что оппоненты также разделили многие аргументы, представленные нами в отношении Рикоти. Однако все же есть некоторые попытки манипуляций, вырванными из контекста высказываниями, продолжить кампанию, что абсолютно неприемлемо", – заявил министр. По словам Карселадзе, безопасность на Рикоти – это не устные рассуждения одного конкретного человека, пусть даже министра, а усилия большой команды. Ложь и клевета! Министр о безопасности главной автомагистрали Грузии на Рикоти >>"Члены моей семьи, многие люди вокруг меня также пользуются указанным участком, и я вас уверяю, он действительно безопасный. Строительство идет интенсивно. В процессе активно участвует надзорная компания и все группы, эксперты. При обнаружении погрешностей происходит адекватное и своевременное реагирование", – отметил он. В конце марта перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. В июне движение автотранспорта восстановили. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Оппозиция спекулирует темой строительных работ на перевале Рикоти – депутат >>Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, рикотский перевал, общество, ираклий карселадзе, министерство инфраструктуры и регионального развития