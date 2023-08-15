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Число авиарейсов в Китай может вырасти – правительство Грузии
Число авиарейсов в Китай может вырасти – правительство Грузии
Рост интенсивности авиасообщения будет способствовать развитию туризма и авиации в Грузии, считают в правительстве 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T23:59+0400
2023-08-15T23:59+0400
2023-08-16T00:03+0400
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тбилиси
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Экономический совет при правительстве Грузии рассмотрел вопрос увеличения интенсивности авиасообщения Грузии и Китая, говорится в сообщении пресс-службы правительства. О расширении авиасообщения с Китаем, которое сыграет важную роль в углублении двустороннего туристического сотрудничества, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время визита в Пекин. На совете было отмечено, что рост интенсивности авиасообщения будет способствовать развитию туризма и авиации в Грузии. Грузия готова расширить авиасообщение с Китаем – заявление премьера >>По мнению премьера, расширение воздушного сообщения с Китаем укрепит экономические и деловые отношения с заинтересованными субъектами отрасли. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Грузия может открыть туристические центры в Китае – премьер >>В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, китай, пекин, тбилиси, авиасообщение в грузии
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, китай, пекин, тбилиси, авиасообщение в грузии
Число авиарейсов в Китай может вырасти – правительство Грузии
23:59 15.08.2023 (обновлено: 00:03 16.08.2023)
Рост интенсивности авиасообщения будет способствовать развитию туризма и авиации в Грузии, считают в правительстве
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Экономический совет при правительстве Грузии рассмотрел вопрос увеличения интенсивности авиасообщения Грузии и Китая, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
О расширении авиасообщения с Китаем, которое сыграет важную роль в углублении двустороннего туристического сотрудничества, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время визита в Пекин.
На совете было отмечено, что рост интенсивности авиасообщения будет способствовать развитию туризма и авиации в Грузии.
По мнению премьера, расширение воздушного сообщения с Китаем укрепит экономические и деловые отношения с заинтересованными субъектами отрасли.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.