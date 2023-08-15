https://sputnik-georgia.ru/20230815/tragediya-v-shovi---chislo-pogibshikh-vozroslo-do-26-281255462.html

Трагедия в Шови – число погибших возросло до 26

Трагедия в Шови – число погибших возросло до 26

На двенадцатый день со схода оползня на горном курорте Шови ведутся поисковые работы в руслах рек Чанчахи и Риони 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T19:10+0400

2023-08-15T19:10+0400

2023-08-15T19:24+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Спасатели нашли тело еще одного человека в зоне стихийного бедствия на высокогорном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), таким образом количество жертв возросло до 26, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии. По данным телеканала, поиски тел еще семи человек продолжаются. На двенадцатый день со схода оползня на горном курорте Шови ведутся поисковые работы в руслах рек Чанчахи и Риони. По последним данным, спасателями уже исследовано 90% территории. На полное исследование территории стихийного бедствия в Шови осталось два дня >>Оползень сошел на курорте Шови 3 августа. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. Кто хочет обвинить власть в трагедии в высокогорном Шови? – ответ спикера парламента >>>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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