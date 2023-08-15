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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T07:01+0400

2023-08-15T07:01+0400

2023-08-15T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,03% и составила 90,44 доллара с доходностью 6,7%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 99,69 пункта с доходностью 6,67% за неделю цена повысилась на 0,24%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,05% и составила 86,93 пункта, доходность составила 7,25%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 1,91% и составила 32,0 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 140 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 30,4-32,1 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 0,22% и составила 9,2 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 40 тыс. ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 9,15-9,28 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю повысилась на 7,95% и составила 27,15 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 161 тыс. ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 24,55-27,2 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации