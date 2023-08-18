https://sputnik-georgia.ru/20230818/eks-ministr-oborony-gruzii-peredal-dolyu-v-oppozitsionnom-telekanale-zhurnalistam-281483388.html

Экс-министр обороны Грузии передал долю в оппозиционном телеканале журналистам

Экс-министр обороны Грузии передал долю в оппозиционном телеканале журналистам

У Кезерашвили осталось 26% доли, а 25% принадлежит НПО "Формула свободы". По 12,25% долей телекомпании принадлежит четырем частным лицам 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T23:09+0400

2023-08-18T23:09+0400

2023-08-18T23:46+0400

грузия

новости

политика

давид кезерашвили

михаил саакашвили

bbc

телевидение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/06/251093988_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c43fd4dd37c28cc4f9f6baebcf5bcd93.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили передал 25% доли в оппозиционном телеканале "Формула" неправительственной организации, созданной сотрудниками телекомпании, следует из данных Публичного реестра Грузии. Таким образом, у Кезерашвили осталось 26% доли, а 25% принадлежит НПО "Формула свободы". По 12,25% долей телекомпании принадлежит Михаилу Мшвилдадзе, Ираклию Сагинадзе, Зурабу Гумбаридзе и Георгию Липонава. НПО "Формула свободы" было создано 25 мая 2023 года, в управляющий орган НПО вошли известные журналисты телеканала – Нино Жижилашвили, Леван Ломинадзе, Ираклий Кикнавелидзе, Рати Муджири и Нана Инцкирвели. Жижилашвили входит также в управляющий совет телекомпании. Кезерашвили принял решение передать половину своей доли в оппозиционном телеканале "Формула" коллективу на фоне скандала, который разразился после обнародования результатов журналистского расследования британской вещательной компании ВВС. Скандальное расследование Журналистское расследование BBC включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов. "Черная бухгалтерия" в грузинской политике, или кого финансирует экс-министр обороны>>По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Папуашвили: Кезерашвили тратит украденные в Европе деньги на оппозицию и СМИ в Грузии>>Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ. Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года. Дело Кезерашвили: экс-лидер "Нацдвижения" выступил против двойных стандартов >>Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Сам Кезерашвили отрицает свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании BBC. По его Кезерашвили, обвинения об его связи с т. н. колл-центрами является частью клеветнической кампании, которую нынешние власти проводят против него с 2012 года. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, давид кезерашвили, михаил саакашвили, bbc, телевидение