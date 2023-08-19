https://sputnik-georgia.ru/20230819/peristsvaleba-v-gruzii-prazdnuyut-preobrazhenie-gospodne-281485000.html

Перисцвалеба: в Грузии празднуют Преображение Господне

Перисцвалеба: в Грузии празднуют Преображение Господне

В этот день верующие приносят в храм фрукты на освящение и обращаются к Господу с молитвами о мире и благе 19.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В Грузии 19 августа празднуют Преображение Господне – один из двенадцати главных праздников православной Церкви.Православный праздник установлен в память о Преображении Господа на горе Фавор перед учениками. Церковь в этот день в лице Иисуса Христа торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества.В связи с праздником, который издревле в Грузии называется Перисцвалеба, во всех церквях страны проходит торжественная литургия.После Богослужения освящают фрукты. Эта традиция восходит к Ветхому Завету. В знак благодарности Богу люди приносили в Иерусалимский Храм для благословения гроздья винограда и злаки.Преображение ГосподнеИисус взошел вместе со своими учениками Петром, Яковом и Иоанном на гору Фавор для молитвы. Пока Господь молился, ученики заснули, а проснувшись, увидели, что учитель преобразился – лицо Его просияло, а одежды стали ослепительно белыми.Ученики увидели рядом с Сыном Божьим ветхозаветных пророков – Илью и Моисея, беседовавших с Ним о грядущих искупительных страданиях. Беседующих в это время осенило светлое облако, из которого раздался Божий глас: "Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте".Преображение Господне 2023: как отмечают, традиции и обычаи праздника >>Когда видение исчезло, Иисус поведал ученикам, что он призван принести себя в жертву и умереть за грехи человеческие, но через три дня Он воскреснет, а затем вознесется на небо. Иисус предупредил учеников, чтобы они никому не рассказывали об увиденном до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых.Это событие, как повествует Евангелие, произошло за 40 дней до Пасхи, но церковь перенесла празднование на 19 августа с тем, чтобы оно не приходилось на дни Великого поста. При этом на 40-й день после Преображения всегда празднуется Воздвижение Креста Господня.Какого числа отмечают Преображение Господне 2023? Церковный календарь >>Праздновать Преображение Господне начали в Палестине с IV века после того, как равноапостольная Елена (мать Константина Великого) построила Преображенскую церковь на горе Фавор.Преображение Господне – это видимое явление на земле Царствия Божьего. Апостолы на Фаворе увидели Божественное Преображение Христа, явление Его величия и славы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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