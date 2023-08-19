https://sputnik-georgia.ru/20230819/skolko-myasa-proizveli-boyni-gruzii-novaya-statistika-281485178.html

Сколько мяса произвели бойни Грузии? Новая статистика

Сколько мяса произвели бойни Грузии? Новая статистика

За второй квартал на бойнях было забито 115,5 тысячи голов скота, из них крупный рогатый скот – 38,2% 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T12:18+0400

2023-08-19T12:18+0400

2023-08-19T12:18+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Бойни Грузии во втором квартале 2023 года произвели 14,5 тысячи тонн мяса (убойная масса с учетом мяса птицы), говорится в результатах исследования боен, элеваторов и холодильных ферм Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Из общего объема произведенной продукции 30,4% пришлось на мясо крупного рогатого скота, 42,7% – птицы, 25,3% – свинины, а 1,6% – баранины и козлятины. По статистике, с апреля по июнь включительно в Грузии действовало 126 пунктов убоя скота и птицы. Из них 19% расположены в регионе Кахети, 17,5% – в Квемо Картли, 15,1% – в Имерети, 13,5% – в Шида Картли, 11,1% – в Самегрело - Земо Сванети, а 23,8% – в других регионах. Животноводство в Грузии: новые данные >>Согласно результатам исследования, за этот период на бойнях было забито 115,5 тысячи голов скота, из них крупный рогатый скот – 38,2%, свиньи – 50,5%, овцы и козы – 10,4%. Доля прочего скота (без учета птицы) составляет 0,9%. Кроме того, количество птицы, забитой на бойнях за отчетный период, составило почти 3,5 миллиона штук. За отчетный период были обслужены 13,7 тысячи человек, 37% из которых были представлены в виде домашних хозяйств. Среднемесячная численность работников скотобоен составляла 1 065 человек. Средняя стоимость одной услуги по убою скота составляет: крупного рогатого скота – 33,8 лари, овец или коз – 12,7 лари, свиней – 30 лари. Сколько в стране холодильников Во втором квартале текущего года в стране действовало 202 единицы холодильных хозяйств, большая часть которых (51%) расположена в регионе Шида Картли. Также действующие холодильные хозяйства расположены в Тбилиси (11,9%), Кахети (9,9%), Самегрело - Земо-Сванети (8,4%), Имерети (5,4%), Квемо Картли (5,4%), Аджарии (4,0%), Мцхета-Мтианети (2,0%) и по 1% в регионах Гурия и Самцхе-Джавахети. За этот период холодильными хозяйствами воспользовались 312 потребителей. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 881 единица, а среднемесячная численность работающих в хозяйствах – примерно 1,3 тысячи человек. В Грузии ожидается рост потребления мяса – исследование Galt & Taggart >>>В апреле-июне в холодильных камерах хранилось 67,7 тысячи тонн продукции, в том числе 46,7% – куриное мясо (включая замороженное), 25,2% – мясо и мясопродукты (включая полуфабрикаты), 12,4% – рыба, 8,4% – овощи и фрукты, а остальные продукты имели незначительную долю. Доход, полученный в виде услуг, составил 5,8 млн лари. Кроме того, холодильными хозяйствами реализовано 20,4 тысячи тонн продукции на сумму 113,5 млн лари, в том числе выручку в размере 6,8 миллиона лари получили за счет продажи куриного мяса, рыбы, овощей и фруктов за рубежом. По результатам исследования, среднесуточная загрузка камер (в процентах от общей емкости камер) в апреле составила 44,3%, в мае – 51,4%, в июне – 45,7%. Сколько в стране элеваторов В апреле-июне в стране действовало 39 элеваторов, большая часть которых расположена в регионах Кахети (10 штук) и Квемо Картли (10 штук). Кроме того, из функционирующих в стране элеваторов по пять расположены в Самегрело - Земо Сванети и Имерети, по три элеватора – в Тбилиси и Шида Картли, два – в Гурии и один – в Аджарии. За этот период элеваторами воспользовались 28 потребителей. Число производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 91 единицу, а среднемесячная численность работающих в элеваторах – 486 человек.Грузия ограничивает импорт пшеницы >> Во втором квартале в элеваторах хранилось 85,4 тысячи тонн продукции, 59,2% из которой составляла пшеница. Кроме того, 66% от общего объема размещенной продукции составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации. За этот период элеваторами реализовано 47,5 тысячи тонн продукции на сумму 54,4 млн лари, из которых 53,5% собственного производства. По результатам исследования, среднесуточная загрузка хранилищ в апреле составила 49,2%, в мае – 47,8%, в июне – 43,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, общество, сельское хозяйство грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"