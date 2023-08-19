https://sputnik-georgia.ru/20230819/tragediya-v-shovi-poiski-propavshikh-bez-vesti-prodolzhayutsya-281488737.html

Трагедия в Шови: поиски пропавших без вести продолжаются

Трагедия в Шови: поиски пропавших без вести продолжаются

В результате оползня, по последним данным, погибли 27 человек 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T13:37+0400

2023-08-19T13:37+0400

2023-08-19T13:37+0400

шови

оползень в шови

национальное агентство окружающей среды

новости

грузия

происшествия

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Поиски пропавших без вести на курорте Шови, на территории которого 3 августа сошел оползень, продолжаются в руслах рек, говорится в сообщении МВД Грузии. По последним данным, в результате оползня погибли 27 человек. Пропавшими без вести считаются шесть человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. По данным МВД, на семнадцатый день после трагедии поисковые работы ведутся в руслах рек Риони и Чанчахи, а также на островках рек. Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды ГрузииДля поисковых работ мобилизована тяжелая техника, кинологи и живая сила. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, национальное агентство окружающей среды, новости, грузия, происшествия