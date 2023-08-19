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Трагедия в Шови: поиски пропавших без вести продолжаются
Трагедия в Шови: поиски пропавших без вести продолжаются
В результате оползня, по последним данным, погибли 27 человек 19.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-19T13:37+0400
2023-08-19T13:37+0400
шови
оползень в шови
национальное агентство окружающей среды
новости
грузия
происшествия
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Поиски пропавших без вести на курорте Шови, на территории которого 3 августа сошел оползень, продолжаются в руслах рек, говорится в сообщении МВД Грузии. По последним данным, в результате оползня погибли 27 человек. Пропавшими без вести считаются шесть человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. По данным МВД, на семнадцатый день после трагедии поисковые работы ведутся в руслах рек Риони и Чанчахи, а также на островках рек. Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды ГрузииДля поисковых работ мобилизована тяжелая техника, кинологи и живая сила. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии&gt;&gt;По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение &gt;&gt;По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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шови, оползень в шови, национальное агентство окружающей среды, новости, грузия, происшествия
шови, оползень в шови, национальное агентство окружающей среды, новости, грузия, происшествия

Трагедия в Шови: поиски пропавших без вести продолжаются

13:37 19.08.2023
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски в зоне оползня на курорте Шови
Поиски в зоне оползня на курорте Шови - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2023
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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В результате оползня, по последним данным, погибли 27 человек
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Поиски пропавших без вести на курорте Шови, на территории которого 3 августа сошел оползень, продолжаются в руслах рек, говорится в сообщении МВД Грузии.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски в зоне оползня на курорте Шови
Поиски в зоне оползня на курорте Шови - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2023
Поиски в зоне оползня на курорте Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
По последним данным, в результате оползня погибли 27 человек. Пропавшими без вести считаются шесть человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски в зоне оползня на курорте Шови
Поиски в зоне оползня на курорте Шови - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2023
Поиски в зоне оползня на курорте Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
По данным МВД, на семнадцатый день после трагедии поисковые работы ведутся в руслах рек Риони и Чанчахи, а также на островках рек.
Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды Грузии
Для поисковых работ мобилизована тяжелая техника, кинологи и живая сила.

Причины схода оползня в Шови

Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоисково-спасательные работы в Шови
Поисково-спасательные работы в Шови - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2023
Поисково-спасательные работы в Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Спутниковые снимки ущелья Бубисцкали до и после стихийного бедствия
Спутниковые снимки ущелья Бубисцкали до и после стихийного бедствия - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2023
Спутниковые снимки ущелья Бубисцкали до и после стихийного бедствия
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.
Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).
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