Трагедия в Шови: поиски пропавших без вести продолжаются
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски в зоне оползня на курорте Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
В результате оползня, по последним данным, погибли 27 человек
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Поиски пропавших без вести на курорте Шови, на территории которого 3 августа сошел оползень, продолжаются в руслах рек, говорится в сообщении МВД Грузии.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски в зоне оползня на курорте Шови
Поиски в зоне оползня на курорте Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
По последним данным, в результате оползня погибли 27 человек. Пропавшими без вести считаются шесть человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоиски в зоне оползня на курорте Шови
Поиски в зоне оползня на курорте Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
По данным МВД, на семнадцатый день после трагедии поисковые работы ведутся в руслах рек Риони и Чанчахи, а также на островках рек.
Для поисковых работ мобилизована тяжелая техника, кинологи и живая сила.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaПоисково-спасательные работы в Шови
Поисково-спасательные работы в Шови
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia Спутниковые снимки ущелья Бубисцкали до и после стихийного бедствия
Спутниковые снимки ущелья Бубисцкали до и после стихийного бедствия
© Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).