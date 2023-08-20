https://sputnik-georgia.ru/20230820/kogda-zavershitsya-rassledovanie-po-vozmozhnomu-sgovoru-na-farmrynke-gruzii-281510164.html

Когда завершится расследование по возможному сговору на фармрынке Грузии

Когда завершится расследование по возможному сговору на фармрынке Грузии

Расследование касается идентичного ценообразования при поставке препаратов для лечения онкологических заболеваний у пяти компаний 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T19:17+0400

2023-08-20T19:17+0400

2023-08-20T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Расследование по делу о возможной сделке на фармацевтическом рынке Грузии относительно цен на лекарства для лечения онкологических заболеваний между пятью компаниями, вероятно, завершится к концу года, заявил глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе. Исследование было начато в феврале 2023 года. Оно ведется в связи с прямым или косвенным определением цены покупки, продажи или иных торговых условий между пятью компаниями. По его словам, одним из важнейших исследований, проводимых Национальным агентством конкуренции, является исследование фармацевтического рынка. "Вопрос касается участия в госпрограмме, в частности, идентичного ценообразования при поставке препаратов для лечения онкологических заболеваний. На момент поставки лекарств пять компаний предлагали практически одинаковые цены", – заявил Леквинадзе.Цены на лекарства для онкобольных в Грузии увеличили безосновательно – Минздрав >> По его словам, агентство уже получило информацию от компаний и в ближайшее время намерено провести разъяснительные встречи с их представителями, чтобы понять их позиции и оценки. "После этих встреч мы перейдем к оценочной части и представим заключительную часть исследования. Естественно, после завершения расследования информация будет обнародована", – заявил глава агентства конкуренции. Цены на лекарства Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. Аптеки в Грузии начали штрафовать за завышенные цены на медикаменты>>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В Грузии расширился список лекарств с референтными ценами>>В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи наименований лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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грузия, новости, общество, ираклий леквинадзе, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии, агентство конкуренции грузии