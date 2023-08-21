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Испанский стыд Европы

Испанский стыд Европы

Поиск ответа на вопрос, почему Жозеп Боррель ненавидит Россию, равнозначен расследованию первопричин европейской катастрофы 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T11:57+0400

2023-08-21T11:57+0400

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"Экономический карлик" и "заправочная станция с атомным оружием". Такие метафоры глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель использовал для описания России в интервью El Pais, самой популярной общественно-политической газеты его испанской родины, пишет колумнист Дмитрий Бавырин на сайте РИА Новости. Забавно, что чувство, когда тебе неудобно за другого, называют именно испанским стыдом. А за европейскую дипломатию сейчас просто стыдно. Казалось бы, Боррель нас, Россию, оскорбили, тут нужно не неудобство испытывать, а возмущаться. Но ситуация столь вопиющая, что приличный человек обязан переспросить: а с вашим дипломатом все хорошо? Точно ли здоров? Не получил ли солнечный удар, как это часто бывает в Испании летом? Проблема ведь не только в том, что Боррель противоречит общеизвестным фактам. Она еще и в том, как он это делает — в хамской, но одновременно самоуничижительной форме. Согласно августовскому докладу Всемирного банка, Россия является пятой экономикой мира (в пересчете ВВП по ППС). Если она — карлик, то кто тогда все остальные государства, включая абсолютно все страны ЕС? Амебы? Такова официальная позиция дипломатии Евросоюза — или все-таки с шефом этой дипломатии что-то не так? Скорее второе. Слова про "заправочную станцию" саморазоблачающие: Боррель обнажил то восприятие России, из-за которого Европа и встала на путь саморазрушения. Когда кто-то на Западе (а Боррель далеко не первый) называл нас "страной-бензоколонкой", он имел в виду следующее: нужно отказаться от закупок российских энергоресурсов и посильнее на Россию надавить, тогда она или пощады запросит, или развалится как квазигосударство, объединенное только нефтяной трубой. Саркози: Украине не место в Евросоюзе>>Когда Боррель и ЕС в целом объявили нам экономическую войну и взяли ВСУ на содержание, они рассчитывали как раз на такой результат — на финансовый крах России и быстрый военный разгром. Вместо этого Европа получила убытков на сотни миллиардов евро и лишилась своих военных арсеналов, которые российская армия сейчас методично перемалывает. Реальность такова, что быть "заправочной станцией" — это преимущество. Оно есть у России. Оно есть у США. Его нет у Европы. Поэтому производство из стран ЕС теперь перебирается в Америку в поисках энергетической стабильности. Также у России есть не только ядерное, но и гиперзвуковое, другое ракетное и прочее оружие как гарантия того, что "разгром" невозможен, а возможно лишь длительное, дорогостоящее и потенциально гибельное для Европы противостояние. Что и имеет — благодаря Боррелю и прочим, в чью в голову вбили заведомо искаженный образ "страны-бензоколонки". Трезвому анализу мешают сильные чувства — например, ненависть. Нет сомнений в том, что Боррель нас ненавидит. Но почему ненавидит — открытый вопрос, поиск ответа на который равнозначен расследованию первопричин европейской катастрофы. За полгода до того, как занять свой пост, он неожиданно назвал Россию "старым врагом, который угрожает вновь". Это произошло весной мирного и благополучного (по нынешним меркам) 2019 года, когда в Западной Европе было уже немодно "бить горшки" с Москвой, а президентом США был Дональд Трамп, который не требовал от союзников русофобии. После назначения Борреля мировая политика закрылась на карантин, поэтому его визит в Россию задержался до февраля 2021-го. Гость прямо с порога начал учить хозяев жизни, понят, разумеется, не был, делано обиделся и пригрозил "широкими последствиями". Как показала дальнейшая история, евродипломат и впрямь мыслил широко. В апреле 2022-го, когда надежда на мирные переговоры еще была, Боррель призвал "победить Россию на поле боя". Месяц спустя — не просто заморозить, а конфисковать активы России в пользу Украины, что противоречило законодательству ЕС (и Евросоюз это потом признал). Еще через месяц евродипломат безуспешно лоббировал введение санкций против патриарха Кирилла. А еще чуть позднее назвал релокантов из России "угрозой для безопасности Евросоюза". Если бы "дон Гав-Гав" был латышом, поляком, чехом, шведом, британцем, вопросов к нему не было бы: русофобия среди этих народов — востребованный товар. Но Боррель из Испании, где одно время возглавлял МИД, а с Испанией Россия давно ничего не делила — нечего нам делить. Даже антироссийской обработке через НКО и СМИ испанцы прежде подвергались по минимуму, поскольку экономически от Москвы не зависели, следовательно, Брюссель и Вашингтон не требовали от них эту зависимость снизить, как требовали от немцев и болгар. Время белого человека истекло>>Есть особая категория — испанские ультраправые, что держат на Москву зуб за участие в испанской гражданской войне. Но Боррель не недобитый франкист, совсем наоборот: он полвека состоит в антифранкистской соцпартии, многие члены которой благодарны СССР за помощь 1930-х годов. Нет за плечами Борреля и американской глобалистской школы: он локально испанский, потом чисто брюссельский политик, не обремененный имиджем "вашингтонского человечка". Но откуда тогда все его антироссийские штампы и ястребиные наскоки? Что за собака его укусила, как ее зовут? Например, Сорос. Джордж Сорос. Боррель пять лет проработал в Европарламенте, в том числе в 2004-2007 годах — председателем. Как раз в тот период Сорос интересовался ЕП, проводил в депутаты своих людей, суетился, лоббировал, "решал вопросики". Опытный инвестор жестоко ошибся: влиятельной эта структура до сих пор не стала и полномочиями не обросла. А вот Боррель влиятельной и полномочной фигурой стал. И живет как будто по соросовским методичкам, где противостояние России указано как самодостаточная цель, а политический альянс с США — как святыня, которую нужно сохранить любой ценой. Объяснять антироссийские колебания в Европе влиянием если не Вашингтона, то Сороса, — пошлость в духе теорий заговора о мировом правительстве. Но в случае Борреля самое конспирологическое объяснение вдруг оказывается и самым логичным. В столь разрушительной, дорогостоящей, сектантской по сути дипломатии участие Сороса объяснило бы все. А если Сорос все-таки ни при чем, наш главный подозреваемый — жаркое испанское солнце.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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