https://sputnik-georgia.ru/20230821/deputat-upreknul-oppozitsionerov-v-otsutstvii-na-meste-tragedii-v-shovi-281534572.html

Депутат упрекнул оппозиционеров в отсутствии на месте трагедии в Шови

Депутат упрекнул оппозиционеров в отсутствии на месте трагедии в Шови

Желание оппозиции состоит в том, чтобы набрать на этой трагедии политические дивиденды, а не выяснить правду, заявил депутат 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T16:43+0400

2023-08-21T16:43+0400

2023-08-21T16:48+0400

грузия

политика

новости

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Никто из оппозиционеров, громко и ангажировано призывающих создать следственную комиссию по трагедии на горном курорте Шови, так и не побывал там, сказал председатель парламентского Комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе. С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, которая произошла 3 августа и унесла жизни по меньшей мере 28 человек, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", а также партии "Лело для Грузии" и "Для народа". По его словам, желание оппозиции состоит в том, чтобы набрать на этой трагедии политические дивиденды, а не выяснить правду. "В действительности явно чувствовалось, что их желанием было набрать политические дивиденды на этой огромной трагедии, а не выяснить правду. Это было видно из всего", – сказал Сарджвеладзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не намерена поддерживать инициативу о создании следственной комиссии. Спикер парламента Грузии назвал идею создания комиссии по Шови "политической спекуляцией". Наша цель - установить правду: партия экс-премьера Грузии о создании следственной комиссии >>Помимо парламентского большинства, создание следственной комиссии также не поддержит партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов. На данный момент в состав парламентского большинства входят 84 депутата из 140. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, шови, оползень в шови