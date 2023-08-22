https://sputnik-georgia.ru/20230822/gosprogramma-dlya-migrantov-vernuvshikhsya-v-gruziyu--nachalsya-priem-zayavok-281550563.html

Госпрограмма для мигрантов, вернувшихся в Грузию – начался прием заявок

Госпрограмма для мигрантов, вернувшихся в Грузию – начался прием заявок

Агентство профинансирует около 100 проектов, которые помогут вернувшимся создать источник дохода 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Стартовал прием заявок для участия в государственной программе содействия реинтеграции мигрантов, вернувшихся в Грузию, в рамках которой поддержат проекты для создания источника дохода, сообщается на сайте Агентства переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода. Главная цель программы – поддержать процесс реинтеграции граждан Грузии, вернувшихся из эмиграции. Что влияет на рост занятости в Грузии – мнение замминистра >>>На данном этапе агентство профинансирует около 100 проектов, которые помогут вернувшимся создать источник дохода, стать самозанятыми или трудоустроиться, отмечают в ведомстве. В течение года заявки объявляются в два этапа, всего грант получат до 200 мигрантов. Вернувшиеся мигранты сами выбирают необходимый инвентарь, оборудование и инструменты для открытия или расширения собственного бизнеса. Принять участие в программе могут:Прием заявок продлится до 12 сентября включительно в агентстве и его территориальных управлениях по адресам, указанным на сайте Агентства. Безработица и занятость в Грузии – новые данные >>>Отправить заявку также можно в электронном режиме: info@idp.gov.ge. Для получения дополнительной информации нужно связаться с Управлением программ интеграции-реинтеграции по номеру: 0322140242. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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