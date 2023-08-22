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Госпрограмма для мигрантов, вернувшихся в Грузию – начался прием заявок
Госпрограмма для мигрантов, вернувшихся в Грузию – начался прием заявок
Агентство профинансирует около 100 проектов, которые помогут вернувшимся создать источник дохода 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T11:42+0400
2023-08-22T11:42+0400
2023-08-22T11:50+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Стартовал прием заявок для участия в государственной программе содействия реинтеграции мигрантов, вернувшихся в Грузию, в рамках которой поддержат проекты для создания источника дохода, сообщается на сайте Агентства переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода. Главная цель программы – поддержать процесс реинтеграции граждан Грузии, вернувшихся из эмиграции. Что влияет на рост занятости в Грузии – мнение замминистра >>>На данном этапе агентство профинансирует около 100 проектов, которые помогут вернувшимся создать источник дохода, стать самозанятыми или трудоустроиться, отмечают в ведомстве. В течение года заявки объявляются в два этапа, всего грант получат до 200 мигрантов. Вернувшиеся мигранты сами выбирают необходимый инвентарь, оборудование и инструменты для открытия или расширения собственного бизнеса. Принять участие в программе могут:Прием заявок продлится до 12 сентября включительно в агентстве и его территориальных управлениях по адресам, указанным на сайте Агентства. Безработица и занятость в Грузии – новые данные >>>Отправить заявку также можно в электронном режиме: info@idp.gov.ge. Для получения дополнительной информации нужно связаться с Управлением программ интеграции-реинтеграции по номеру: 0322140242. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мигранты, миграция, миграционные новости грузии сегодня, миграционная политика
грузия, новости, общество, мигранты, миграция, миграционные новости грузии сегодня, миграционная политика
Госпрограмма для мигрантов, вернувшихся в Грузию – начался прием заявок
11:42 22.08.2023 (обновлено: 11:50 22.08.2023)
Агентство профинансирует около 100 проектов, которые помогут вернувшимся создать источник дохода
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Стартовал прием заявок для участия в государственной программе содействия реинтеграции мигрантов, вернувшихся в Грузию, в рамках которой поддержат проекты для создания источника дохода, сообщается на сайте Агентства переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода.
Главная цель программы – поддержать процесс реинтеграции граждан Грузии, вернувшихся из эмиграции.
На данном этапе агентство профинансирует около 100 проектов, которые помогут вернувшимся создать источник дохода, стать самозанятыми или трудоустроиться, отмечают в ведомстве.
В течение года заявки объявляются в два этапа, всего грант получат до 200 мигрантов. Вернувшиеся мигранты сами выбирают необходимый инвентарь, оборудование и инструменты для открытия или расширения собственного бизнеса.
Принять участие в программе могут:
лица, не имеющие гражданство, но с правом постоянного проживания (которые больше года нелегально находились за границей);
лица, которые подавали заявку на получение убежища;
пользовались убежищем и вернулись на родину в течение последних 12 месяцев.
Прием заявок продлится до 12 сентября включительно в агентстве и его территориальных управлениях по адресам, указанным на сайте Агентства.
Отправить заявку также можно в электронном режиме: info@idp.gov.ge. Для получения дополнительной информации нужно связаться с Управлением программ интеграции-реинтеграции по номеру: 0322140242.