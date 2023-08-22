https://sputnik-georgia.ru/20230822/zhiteli-gruzii-smogut-investirovat-pensionnye-aktivy-281563688.html

Жители Грузии смогут инвестировать пенсионные активы

Жители Грузии смогут инвестировать пенсионные активы

Те, кто сами не выберут желаемый портфель, будут автоматически распределены по разным портфелям в соответствии с их возрастом 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T18:29+0400

2023-08-22T18:29+0400

2023-08-22T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Жители Грузии, включенные в систему накопительной пенсии смогут сами инвестировать свои пенсионные накопления до 6 сентября. С 6 августа вступили в силу поправки в закон "О накопительной пенсии" и теперь до 6 сентября участникам системы предстоит выбрать куда инвестировать свои накопления. Им предлагаются портфели с низким, средним и высоким риском. Те, кто сами не выберут желаемый портфель, будут автоматически распределены по разным портфелям в соответствии с их возрастом. Пенсионное агентство Грузии: прибыль от инвестиций превысила 600 миллионов лари >>Основное различие между этими портфелями заключается в распределении активов, что, в свою очередь, связано с разной доходностью в долгосрочной перспективе. В тоже время ни один из портфелей не предполагает потери накоплений, а будет отличаться лишь скоростью роста пенсионных активов. При этом, участвующим в пенсионной схеме, разрешено раз в год менять инвестиционные категории. До сегодняшнего дня пенсионные накопления размещались в банковских депозитах и государственных ценных бумагах. Сколько выплатили пенсионерам в Грузии в рамках накопительной пенсии >>>Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 июня составляет 3,63 миллиарда лари (1,4 млн долларов), согласно данным Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,4 миллиона человек. Из них выплаты получили около 4,1 тысячи человек – почти 11,7 миллиона лари (4,5 млн долларов). Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за май >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (9,3 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (23,3 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (217,1 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, пенсия, пенсионная реформа, инвестиции