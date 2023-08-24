https://sputnik-georgia.ru/20230824/smertonosnyy-opolzen-v-shovi-spasateli-nashli-tela-esche-dvukh-propavshikh-281631208.html

Смертоносный оползень в Шови: спасатели нашли тела еще двух пропавших

Смертоносный оползень в Шови: спасатели нашли тела еще двух пропавших

К этому моменту в зоне стихийного бедствия обнаружены тела 31 человека 24.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-24T18:47+0400

2023-08-24T18:47+0400

2023-08-24T18:55+0400

грузия

происшествия

новости

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Спасатели на 22 день поисковых работ обнаружили тело еще одного пропавшего после схода оползня на грузинском высокогорном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети), без вести пропавшими числятся два человека, сообщает Первый канал.Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. В эпицентре стихийного бедствия в Шови уже обработана вся территория, теперь поиски продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони. К этому времени обнаружены тела 31 человека.К поисковым работам привлечены спасатели, военные, группы кинологов, тяжелая техника и плавательные средства.Риска повторения трагедии в Шови нет – Национальное агентство окружающей среды Грузии >>Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия 210 человек.Во вторник в селе Лагванта состоялись похороны троих погибших в результате стихийного бедствия.В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение >>Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови